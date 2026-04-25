Lo que debía ser una jornada de recreación y deporte para los más chicos en la capital entrerriana terminó de la peor manera. La noche del viernes en el Parque Gazzano se convirtió en el escenario de un gravísimo episodio de violencia que pone, una vez más, el foco en el preocupante comportamiento de los adultos en los entornos del fútbol formativo.
Un padre baleó a otro tras un partido de fútbol infantil en Paraná
Un incidente de violencia en un parque deportivo de la capital entrerriana deja a un hombre herido tras un altercado entre padres. Según informaron, la víctima se encuentra fuera de peligro.
En medio de una discusión tras la finalización de un encuentro, un hombre extrajo un arma de fuego y le disparó a otro padre frente a la mirada atónita de los presentes.
Tensión y disparos en el Parque Gazzano
El incidente se registró en las últimas horas del viernes en las inmediaciones del predio deportivo ubicado en la zona este de la ciudad de Paraná. Según se pudo reconstruir el hecho en base a fuentes policiales, la disputa comenzó con un intercambio verbal entre dos hombres cuyas identidades se mantienen en reserva por estas horas, pero que serían familiares de niños que minutos antes habían participado de un partido de fútbol.
El relato brindado por la víctima a las autoridades, revela que un hombre de remera amarilla -acompañado de una mujer- se le acercó y comenzó a increparlo para exigirle explicaciones porque supuestamente había agredido a su hijo.
La discusión derivó en que la víctima se defendiera con un golpe de puño, sin imaginar que el agresor sacara un arma de fuego y le disparara a su pierna izquierda. Según la filmación, el atacante se retiró del lugar rápidamente. "¿Por qué le pegaste al nene?".
De inmediato la víctima fue trasladada al hospital San Martín y afortunadamente, los informes médicos indican que el hombre se encuentra fuera de peligro, aunque la conmoción por lo sucedido aún persiste entre los testigos y las familias que suelen frecuentar el parque.
Bajo la lupa de la Justicia
El incidente sería el desendadenante de conflicto previo entre su hijo de diez años y un compañero de la misma edad, hijo del agresor. El hombre de 32 indicó que presumía que el autor del disparo sería el padre del amigo de su hijo, aunque no pudo identificarlo fehacientemente en el momento.
La causa se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía en turno, que dispuso una serie de medidas periciales en el lugar del hecho.
Un problema que no cede
Este nuevo episodio en la vecina provincia vuelve a encender las alarmas sobre la violencia estructural que rodea a las categorías infantiles.
El Parque Gazzano, un espacio tradicional de la comunidad paranaense para el esparcimiento familiar, fue esta vez el reflejo de una realidad que interpela no solo a las autoridades deportivas, sino a la sociedad en su conjunto. Mientras la Justicia busca al autor de los disparos, queda flotando la pregunta de cómo proteger estos espacios para que los niños puedan volver a jugar sin el temor de que la intolerancia de los adultos se convierta en una tragedia.