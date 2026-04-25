Quedaron en prisión preventiva dos hombres a los que se investiga por delitos cometidos en el marco de una situación violenta en la vía pública de Avellaneda (departamento General Obligado). Tienen 19 y 28 años y sus respectivas iniciales son TOR y AJS.
Quedaron presos dos imputados por un hecho violento que generó conmoción en Avellaneda
Así fue dispuesto a pedido del fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista. A uno de los imputados se le atribuyó haber atacado con una piedra a un niño que resultó herido; mientras que al otro investigado se le endilgó haber realizado un disparo al aire con un arma de fuego. Fue el miércoles pasado en las inmediaciones de la plaza ubicada entre las calles 126 y 119.
Las privaciones cautelares de la libertad fueron solicitadas por el fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada ayer (viernes 24 de abril) ante la jueza Norma Senn en los tribunales de Reconquista.
El fiscal indicó que “aunque la Defensa se opuso a nuestro requerimiento, la jueza ponderó los riesgos procesales, analizó otras particularidades del caso y avaló nuestro planteo”.
En tal sentido, remarcó que “contempló que uno de los imputados cuenta con antecedentes penales condenatorios, el otro hombre es investigado en otro legajo penal y que los ilícitos se enmarcaron en un contexto de microtráfico que estamos investigando”, y manifestó que “los hechos que les atribuimos generaron gran conmoción pública en Avellaneda”.
Además, el funcionario del MPA refirió que “respecto del imputado de iniciales TOR, la magistrada contempló que llevó adelante su accionar delictivo en contra de un niño que resultó herido, por lo que es una víctima especialmente vulnerable cuya seguridad debe resguardarse”.
Agregó que “en el caso del otro investigado, se hizo hincapié en que sus antecedentes penales son por delitos cometidos con armas de fuego”.
Piedra y arma de fuego
Galleano afirmó que “los ilícitos se encuadraron en un conflicto entre grupos familiares que tuvo lugar en las inmediaciones de la plaza ubicada entre las calles 126 y 119, en Avellaneda, en miércoles pasado alrededor de las 19:30”.
El fiscal especificó que “el imputado de iniciales TOR atacó a un niño con un elemento contundente, presumiblemente una piedra, y le provocó así una herida en la cabeza que requirió atención médica”.
En tanto, el representante del MPA puntualizó que “en medio de la gresca, el hombre de 28 años realizó un disparo al aire con una carabina, lo cual generó la dispersión de las personas que estaban en el lugar y les causó a las víctimas el lógico temor a sufrir daños mayores”.
Según manifestó, “con su accionar delictivo, el imputado puso en riesgo concreto la integridad física de terceros”.
Finalmente, el fiscal destacó que “momentos más tarde, los dos investigados fueron aprehendidos por agentes policiales en la vía pública”.
Calificaciones penales
Al imputado de iniciales TOR se le atribuyó la autoría de lesiones graves dolosas. Por su parte, el otro hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de abuso de arma.