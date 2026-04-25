Prisión preventiva

Quedaron presos dos imputados por un hecho violento que generó conmoción en Avellaneda

Así fue dispuesto a pedido del fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista. A uno de los imputados se le atribuyó haber atacado con una piedra a un niño que resultó herido; mientras que al otro investigado se le endilgó haber realizado un disparo al aire con un arma de fuego. Fue el miércoles pasado en las inmediaciones de la plaza ubicada entre las calles 126 y 119.