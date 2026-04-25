Quedó en prisión preventiva un hombre de 21 años que es investigado por haber sustraído elementos metálicos en una vivienda en San Cristóbal. Así fue dispuesto por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.
Prisión preventiva para un hombre investigado por robar en una vivienda en San Cristóbal
La medida cautelar fue resuelta por el juez Juan Gabriel Peralta a partir de un requerimiento del fiscal Emiliano Odriozola, en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales sancristobalenses. El imputado, cuyas iniciales son JEM, tiene 21 años. El hecho ilícito fue cometido el domingo 12 de este mes.
El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y es quien solicitó la privación cautelar de la libertad para el imputado, cuyas iniciales son JEM. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y ordenó la medida por un plazo de 90 días.
Tapial
El fiscal señaló que “alrededor de las 13:10 del domingo 12 de este mes, el hombre investigado ingresó a una casa ubicada en calle Maipú al 1.400 y se apoderó ilegítimamente de un grifo de bronce y tres piezas de material de cobre”.
Odriozola sostuvo que “para lograr su cometido, el imputado escaló un tapial, subió al techo de la vivienda y luego descendió al patio, donde se valió de un serrucho para poder sustraer los elementos metálicos”.
En tanto, el representante del MPA indicó que “momentos después, el imputado fue aprehendido por personal policial en el interior de un domicilio vecino, a través del cual él pretendía fugarse”. En tal sentido, valoró que “los uniformados le secuestraron los bienes robados, la víctima los reconoció como suyos y los recuperó”.
Riesgos procesales
Odriozola manifestó que “el magistrado consideró que, en esta etapa procesal y con el carácter provisorio requerido, la autoría material del hecho ilícito está acreditada con las evidencias que presentamos desde la Fiscalía”.
A su vez, el fiscal precisó que “el juez afirmó que, en función de la calificación penal provisoria y que, en el marco de otros legajos penales, al hombre investigado se le impusieron medidas no privativas de la libertad que incumplió, la pena que eventualmente podría recibir es de ejecución efectiva”.
Finalmente, Odriozola refirió que “el magistrado planteó que el entorpecimiento probatorio estaba latente en virtud de la pena en expectativa, la falta de arraigo y la posibilidad de que el imputado pudiera intimidar a la víctima y testigos si recuperaba su libertad”.
Calificación penal
El imputado es investigado como autor del delito de robo calificado (por escalamiento).