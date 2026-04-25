Judiciales

Prisión preventiva para un hombre investigado por robar en una vivienda en San Cristóbal

La medida cautelar fue resuelta por el juez Juan Gabriel Peralta a partir de un requerimiento del fiscal Emiliano Odriozola, en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales sancristobalenses. El imputado, cuyas iniciales son JEM, tiene 21 años. El hecho ilícito fue cometido el domingo 12 de este mes.