El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 25 de abril en sectores de San Luis, Córdoba y Santa Fe. El aviso anticipará fenómenos de variada intensidad que podrían presentar momentos de mayor severidad.
Alerta amarilla por tormentas y viento: qué provincias estarán afectadas este sábado
El SMN anticipa condiciones inestables en distintas regiones del país, con lluvias intensas, ráfagas fuertes y fenómenos que podrían presentarse de forma localizada a lo largo de la jornada.
Tormentas con intensidad
El área bajo alerta será afectada por tormentas aisladas, algunas con características fuertes. Estas condiciones podrán incluir caída de granizo, abundante precipitación en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que alcanzarían los 70 km/h. Los valores de lluvia acumulada se ubicarán entre 30 y 60 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual.
En cuanto a la distribución temporal, en San Luis se prevé impacto durante la tarde. En Córdoba, el fenómeno se desarrollará en gran parte del territorio en horas vespertinas. En Santa Fe, las tormentas se concentrarán en el sur durante la tarde y avanzarán hacia el centro en horario nocturno.
Lluvias
Por otro lado, la zona cordillerana de Chubut permanecerá bajo alerta amarilla por lluvias. Se esperan precipitaciones de variada intensidad durante la tarde, con acumulados estimados entre 10 y 20 mm, aunque podrían superarse de forma localizada. En áreas de mayor altitud, estas precipitaciones podrían presentarse como nieve o aguanieve, especialmente en sectores elevados.
Nevadas persistentes
La región cordillerana de Río Negro también registrará condiciones adversas. Se prevén nevadas persistentes con acumulaciones de entre 10 y 20 cm, con posibilidad de valores superiores en puntos específicos. En zonas más bajas, las precipitaciones se manifestarán como lluvia o una mezcla de agua y nieve. El fenómeno se desarrollará principalmente durante la noche.
Vientos intensos
El sur de Chubut enfrentará un escenario marcado por vientos intensos. Se esperan corrientes del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. En otras áreas de la provincia, el viento rotará al sector sur, con intensidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas de similar magnitud, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.