El otoño comienza a mostrar su faceta más inestable en la provincia de Santa Fe y la región. Para este último fin de semana de abril, se espera una transición meteorológica marcada por el avance de un frente desde el sector sur que pondrá fin a la tregua de temperaturas moderadas. Si bien el sábado permitirá disfrutar de actividades al aire libre, el domingo el panorama cambiará drásticamente con la llegada de ráfagas y una caída de hasta 10 grados en las mínimas.
Alerta amarilla y fuerte descenso térmico: el pronóstico para un fin de semana de cambios en Santa Fe
Tras un sábado que sostendrá marcas térmicas agradables, el domingo ingresará un frente frío que provocará lluvias aisladas y temperaturas más bajas en toda la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por tormentas para seis departamentos del sur santafesino.
Sábado: nubosidad en aumento y ambiente templado
La jornada del 25 de abril se presentará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas, aunque la nubosidad irá ganando terreno con el correr de las horas. Las condiciones se mantendrán relativamente estables, permitiendo que la temperatura máxima alcance los 26°C, mientras que la mínima se ubicará en los 19°C.
Hacia la tarde-noche o entrada la madrugada, la estabilidad comenzará a flaquear. No se descartan lluvias débiles y dispersas o lloviznas puntuales. Los vientos soplarán leves de direcciones variables, aunque con una tendencia predominante del sector sur/sureste que anticipará el cambio de masa de aire.
Domingo: alerta amarilla y "abrigazo"
El domingo 26 será el día del quiebre. El cielo estará mayormente nublado durante la primera mitad del día, con probabilidad de lluvias débiles, lloviznas y no se descartan algunos chaparrones de mayor intensidad de forma localizada.
Lo más relevante será el marcado descenso de la temperatura, producto de vientos que rotarán al sector sur/suroeste con intensidad moderada a regular. La mínima caerá hasta los 11°C —registrándose probablemente hacia el final del día— y la máxima apenas rozará los 21°C. A pesar de la inestabilidad inicial, se espera que las condiciones mejoren y el cielo comience a despejarse hacia la tarde.
Seis departamentos bajo alerta
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla para la jornada del domingo que afecta directamente al sur de la provincia de Santa Fe. Los departamentos alcanzados son:
- Constitución
- Iriondo
- San Lorenzo
- Caseros
- General López
El aviso también se extiende a diversas provincias vecinas, advirtiendo sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Con este panorama, se recomienda a los santafesinos tomar las precauciones del caso, especialmente si se planean viajes por las rutas del sur provincial el domingo por la mañana. El "veranito" de los últimos días queda atrás para dar paso a un clima netamente otoñal que nos obligará a sacar los abrigos del placard.