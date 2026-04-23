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Jueves sin lluvias y con cielo parcialmente nublado en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital provincial, con temperaturas agradables y sin precipitaciones.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
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La jornada en la ciudad de Santa Fe comenzó con 12,9°C, cielo despejado con neblina y una humedad alta del 97%, lo que generó un inicio fresco y con visibilidad algo reducida en las primeras horas del día. Con el correr de la mañana, las condiciones mejoran progresivamente.

Santa Fe, su puente y laguna. Dos de las banderas finalistas hace alusión al símbolo de la capital provincial. Foto: Fernando Nicola Foto: Fernando Nicola

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el jueves se mantendrá con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima se ubica en torno a los 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C, configurando un escenario templado y agradable.

El viento sopla leve a moderado: por la mañana desde el sudeste entre 7 y 12 km/h, rotando al noreste por la tarde con intensidades de entre 13 y 22 km/h, y luego al este hacia la noche. No se prevén ráfagas significativas.

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Pronóstico extendido

Para los próximos días, el organismo nacional prevé condiciones similares, con estabilidad y temperaturas moderadas:

Viernes: mínima de 13°C y máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Sábado: mínima de 15°C y máxima de 23°C, manteniendo el buen tiempo.

Domingo: mínima de 13°C y máxima de 22°C, con características otoñales y sin precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
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