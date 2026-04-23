La jornada en la ciudad de Santa Fe comenzó con 12,9°C, cielo despejado con neblina y una humedad alta del 97%, lo que generó un inicio fresco y con visibilidad algo reducida en las primeras horas del día. Con el correr de la mañana, las condiciones mejoran progresivamente.
Jueves sin lluvias y con cielo parcialmente nublado en la ciudad de Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital provincial, con temperaturas agradables y sin precipitaciones.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el jueves se mantendrá con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima se ubica en torno a los 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C, configurando un escenario templado y agradable.
El viento sopla leve a moderado: por la mañana desde el sudeste entre 7 y 12 km/h, rotando al noreste por la tarde con intensidades de entre 13 y 22 km/h, y luego al este hacia la noche. No se prevén ráfagas significativas.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, el organismo nacional prevé condiciones similares, con estabilidad y temperaturas moderadas:
Viernes: mínima de 13°C y máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.
Sábado: mínima de 15°C y máxima de 23°C, manteniendo el buen tiempo.
Domingo: mínima de 13°C y máxima de 22°C, con características otoñales y sin precipitaciones.