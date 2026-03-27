Santa Fe ciudad

Un gran asentamiento irregular avanza sobre la ribera de Alto Verde

Está ubicado en “La curva del Surubí”, en el acceso al barrio costero, entre la calle Demetrio Gómez y la orilla del río Santa Fe. En dicho albardón se refugiaban los inundados durante las crecidas. Pero ahora el suelo fue ocupado, de forma desordenada.