El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por vientos intensos, tormentas, lluvias y nevadas para este jueves 23 de abril.
Ocho provincias bajo alerta por fenómenos climáticos intensos
Las advertencias incluyen niveles amarillo y naranja por vientos intensos, tormentas, lluvias y nevadas. El SMN anticipó condiciones adversas en distintas regiones y pidió extremar precauciones ante posibles ráfagas fuertes y precipitaciones abundantes.
El área más comprometida será el sudoeste de Chubut, donde rige una alerta naranja por vientos fuertes. Se prevén corrientes del oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora, acompañadas de ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora, especialmente en zonas elevadas. En sectores más bajos, las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.
Alerta amarilla por viento y nevadas
Las provincias de Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego estarán bajo alerta amarilla por vientos. En estas zonas se esperan velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 95 kilómetros por hora.
En el oeste de Santa Cruz, además, se emitió una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad. Se estiman acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, aunque podrían superarse en forma localizada. En áreas de menor altitud, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia.
Las recomendaciones incluyen evitar desplazamientos innecesarios, circular con vehículos preparados para hielo o nieve y verificar el estado de techos y desagües. También se sugiere contar con provisiones y mantener los ambientes ventilados.
Tormentas en el norte del país
El SMN también emitió una alerta amarilla por tormentas para el norte de Santa Fe, Corrientes, Formosa y Chaco. En estas provincias se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas de intensidad fuerte, con abundante caída de agua en cortos períodos.
Además, podrían registrarse actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y caída ocasional de granizo. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse de forma puntual.
Lluvias persistentes
Por otra parte, rige una alerta amarilla por lluvias en Santa Cruz y Chubut, donde se prevén precipitaciones, algunas localmente intensas, con acumulados de entre 10 y 15 milímetros. En zonas elevadas, no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada.
Ante estas condiciones, el organismo recomendó no sacar la basura, limpiar desagües, desconectar artefactos eléctricos en caso de ingreso de agua y mantenerse en lugares seguros durante tormentas intensas. También aconsejó evitar zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si se producen anegamientos.