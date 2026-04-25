Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con presencia de neblina. Con el correr de las horas, el cielo se presentará algo nublado y se espera un día templado en general.
Clima
Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe
La jornada se presentará con condiciones templadas, con registros térmicos que oscilarán entre los 15° en las primeras horas y los 24° durante la tarde, en un contexto de leve inestabilidad y cielo variable.
La mañana comenzará con bancos de neblina que reducirán la visibilidad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
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Según el Servicio Metorológico Nacional, la temperatura mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 24°. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 70% a lo largo del día, con mayor inestabilidad hacia la tarde.
El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 7 y 12 km/h, predominando del sector norte y rotando hacia el este por la noche. No se prevén ráfagas significativas.
El cielo se mostrará algo nublado hacia la tarde, con momentos de mayor apertura. Crédito: Flavio Raina.
Pronóstico extendido
- El domingo se anticipa una jornada más fresca, con una mínima de 14° y una máxima de 21°. La probabilidad de lluvias será baja durante todo el día, aunque el viento podría intensificarse hacia la tarde y noche.
- Luego, el lunes, el tiempo se mantendrá estable. Se espera una mínima de 9° y una máxima de 20°, sin probabilidades de precipitaciones. El viento continuará leve a moderado.
- Finalmente, el martes se presentará con condiciones similares: cielo estable, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 8° y los 18°.
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