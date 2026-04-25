Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 25 de abril.

Imagen ilustrativa. Imagen ilustrativa.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 10:30 Cafferata, Pasaje Santa Fe, Piedrabuena y Beruti

07:30 - 10:30 Juan de Garay, Monseñor Zazpe, Dr. Zavalla y San Juan

07:30 - 10:30 Bv. Pellegrini, Av. Freyre, Junín y Francia

07:30 - 10:30 Avellaneda, Alberdi, Huergo y Gorostiaga

08:00 - 12:00 Av. Galicia, JP López, Mitre y Necochea

10:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Lavaisse, Gorostiaga y Arenales

10:00 - 12:00 Córdoba, Iturraspe, Lavalle y Avellaneda

10:00 - 13:00 Av. Gral. Paz, M. Candioti, Ferré y Padilla

10:00 - 13:00 Vittori, M. Candioti, Ferré y Córdoba

10:00 - 13:00 C. Pujato, M. Comas, Urquiza y 4 de enero

Santo Tomé

10:00 - 12:00 Remedios de Escalada, Candioti, Storni y Chapeaurouge

Sauce Viejo

08:00 - 10:00 Av. de Las Banderas, Alisos, Margaritas y Ruta Nac. N11

09:00 - 11:00 Ruta Nac. N11, Pte. Roca, Beruti y French

11:00 - 13:00 Pte. Roca, Ruta. Nac. N11, Uriburu y Urquiza

Recreo

08:00 - 12:00 Los Paraísos, Los Chañares, Alberdi y J. De Garay

12:00 - 14:00 Zona sur. Incluye barrios Parque, Astorino y Cazadores

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

