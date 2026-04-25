Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 25 de abril.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 10:30 Cafferata, Pasaje Santa Fe, Piedrabuena y Beruti
07:30 - 10:30 Juan de Garay, Monseñor Zazpe, Dr. Zavalla y San Juan
07:30 - 10:30 Bv. Pellegrini, Av. Freyre, Junín y Francia
07:30 - 10:30 Avellaneda, Alberdi, Huergo y Gorostiaga
08:00 - 12:00 Av. Galicia, JP López, Mitre y Necochea
10:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Lavaisse, Gorostiaga y Arenales
10:00 - 12:00 Córdoba, Iturraspe, Lavalle y Avellaneda
10:00 - 13:00 Av. Gral. Paz, M. Candioti, Ferré y Padilla
10:00 - 13:00 Vittori, M. Candioti, Ferré y Córdoba
10:00 - 13:00 C. Pujato, M. Comas, Urquiza y 4 de enero
Santo Tomé
10:00 - 12:00 Remedios de Escalada, Candioti, Storni y Chapeaurouge
Sauce Viejo
08:00 - 10:00 Av. de Las Banderas, Alisos, Margaritas y Ruta Nac. N11
09:00 - 11:00 Ruta Nac. N11, Pte. Roca, Beruti y French
11:00 - 13:00 Pte. Roca, Ruta. Nac. N11, Uriburu y Urquiza
Recreo
08:00 - 12:00 Los Paraísos, Los Chañares, Alberdi y J. De Garay
12:00 - 14:00 Zona sur. Incluye barrios Parque, Astorino y Cazadores
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.