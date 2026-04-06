Seguidilla fatídica

Fin de semana largo para el olvido: un sector de Recreo sufrió reiterados cortes de luz

Barrios del extremo sur de la ciudad del dpto La Capital registraron interrupciones energéticas jueves, viernes, sábado y domingo. Desde la EPE, la respuesta siempre fue similar “se está trabajando”. La zona arrastra problemas históricos con el servicio.