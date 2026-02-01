Tienes un email

Un inesperado correo electrónico recibieron vecinos de Recreo Sur mientras atraviesan una seguidilla de cortes de luz en medio de un caluroso verano.
Tras reiterados cortes de luz, la EPE envió un correo a vecinos de Recreo Sur con explicaciones y promesas de obras.
La comunicación con remitente oficial de la EPE llegó, sorpresivamente, luego de una publicación de El Litoral del jueves 15 de enero que dio cuenta del problema: más de una decena de interrupciones energéticas en una semana.
Al parecer, todos los vecinos de la zona afectada (barrios ubicados al oeste de la Ruta Nacional N11) recibieron el email el viernes 16 de este mes y en el mismo se intenta explicar la reiteración de fallas en ese sector de Recreo.
"El objetivo es fortalecer y modernizar el suministro en una zona de la ciudad que ha crecido notoriamente en cantidad de residentes. Esto implica la renovación de tendidos eléctricos, instalación de nuevos postes y columnas, y la conexión de nuevas redes para una mayor eficiencia y seguridad", expresó la empresa en el correo.
"Estas obras son cruciales para asegurar un suministro más estable y confiable para los habitantes de esos barrios, reduciendo interrupciones y mejorando la capacidad de la red ante picos de consumo. Es por ello que las mismas deben realizarse sin energía y en ocasiones pueden programarse cortes para llevar adelante estos trabajos", cerró la comunicación.
Lo cierto es que los vecinos volvieron a comunicarse con este medio para advertir que los cortes siguen y algunos no están debidamente avisados por la EPE. Al mismo tiempo, buscaban alternativas para reclamar ante oficinas del consumidor y similares.