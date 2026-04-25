Una fuerte tormenta con intensa caída de agua y granizo afectó este viernes a la región de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, generando complicaciones y baja visibilidad en distintos sectores.
Tormenta con granizo y lluvia torrencial golpea Calamuchita: alerta en el interior de Córdoba
El fenómeno se registró especialmente en la localidad de Los Cóndores, donde durante la tarde se produjo una lluvia torrencial acompañada por granizo, lo que provocó dificultades para la circulación y preocupación entre los vecinos.
El fenómeno se registró especialmente en la localidad de Los Cóndores, donde durante la tarde se produjo una lluvia torrencial acompañada por granizo, lo que provocó dificultades para la circulación y preocupación entre los vecinos.
Desde la Policía de Córdoba informaron que rige un alerta por tormentas de variada intensidad en varios puntos del territorio provincial. Además, advirtieron sobre condiciones adversas, como reducción de la visibilidad y posibles complicaciones en rutas.
Las autoridades recomiendan circular con precaución y mantenerse informados ante la continuidad de las condiciones climáticas inestables en el interior cordobés.