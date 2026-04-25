Bajo alerta

Tormenta con granizo y lluvia torrencial golpea Calamuchita: alerta en el interior de Córdoba

El fenómeno se registró especialmente en la localidad de Los Cóndores, donde durante la tarde se produjo una lluvia torrencial acompañada por granizo, lo que provocó dificultades para la circulación y preocupación entre los vecinos.