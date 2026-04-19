Un amplio sector del país atraviesa este domingo un escenario de inestabilidad climática, con alertas vigentes por lluvias y tormentas que abarcan a más de una decena de provincias.
Alertas por lluvias y granizo en 13 provincias: pronostican tormentas y ráfagas viento fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de distinto nivel para este domingo, con fenómenos que podrían incluir precipitaciones abundantes, actividad eléctrica y caída de granizo.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos potencialmente fuertes, que podrían generar complicaciones en distintas regiones.
Tormentas, granizo y ráfagas en varias regiones
El organismo nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para distintas zonas del país, lo que indica desde fenómenos con capacidad de daño puntual hasta eventos más intensos que requieren especial atención.
Estas condiciones incluyen lluvias persistentes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y la posible caída de granizo.
Las provincias alcanzadas por los avisos abarcan principalmente el centro y norte del territorio, aunque también se registran alertas en sectores de la Patagonia.
En el caso de los niveles más elevados, como el alerta naranja, se prevén tormentas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo y condiciones que pueden generar inconvenientes en áreas urbanas y rurales.
Entre los fenómenos más destacados figura la posible caída de granizo, un tipo de precipitación sólida que se forma en nubes de tormenta y que puede provocar daños en vehículos, cultivos y estructuras, dependiendo de su intensidad y tamaño.
Además, las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que, en algunos casos, podrían superar los 80 o incluso 90 kilómetros por hora, según antecedentes de eventos similares informados por el organismo meteorológico.
En este contexto, las autoridades recomiendan seguir de cerca la evolución del clima y atender las actualizaciones oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente a lo largo de la jornada.
Qué implican las alertas
El sistema de alertas meteorológicas se utiliza para advertir a la población sobre la probabilidad de fenómenos que pueden representar riesgos.
En el caso del nivel amarillo, se trata de eventos que no son inusuales pero que pueden afectar actividades cotidianas.
El nivel naranja, en cambio, indica condiciones más peligrosas, con potencial de generar daños materiales y situaciones de riesgo para las personas.
Ante este tipo de escenarios, el Servicio Meteorológico Nacional suele difundir una serie de recomendaciones básicas para reducir riesgos.
Entre ellas, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no sacar residuos que puedan obstruir desagües.
También se aconseja permanecer en lugares cerrados, alejarse de árboles y estructuras inestables, y no refugiarse bajo postes o cables eléctricos. En zonas urbanas, uno de los principales riesgos está asociado a la acumulación de agua en cortos períodos, lo que puede derivar en anegamientos temporarios.
Otro punto clave es la prevención frente a descargas eléctricas. Durante tormentas con actividad eléctrica, se recomienda evitar el uso de dispositivos conectados a la red y mantenerse alejado de ventanas y puertas.