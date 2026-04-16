La Municipalidad de Santa Fe levantó el protocolo por lluvias luego de dos días de inestabilidad y registros hídricos significativos. Pese a la mejora en las condiciones meteorológicas, persiste el seguimiento preventivo sobre el tramo inferior del Salado, debido a un ascenso en sus niveles que es controlado de cerca por técnicos oficiales.
Se desactiva el alerta meteorológica tras los 107 milímetros de lluvia: cómo sigue el clima en Santa Fe
Luego de una jornada de intensas precipitaciones la Municipalidad desactivó el protocolo de actuación. Si bien el tiempo tiende a mejorar, el foco está puesto en el comportamiento de la cuenca baja del río Salado, que presenta un leve repunte bajo estricta supervisión oficial.
El mediodía de este jueves 16 de abril marcó un punto de inflexión para la capital provincial. La Dirección de Gestión de Riesgo municipal determinó el cese del protocolo de emergencia luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) levantara las alertas para la región.
El fenómeno, que comenzó el pasado martes 14, dejó una marca hídrica significativa: los pluviómetros locales registraron acumulados que oscilaron entre los 77 y 107 milímetros. Durante el pico del temporal, las cuadrillas municipales debieron intervenir en más de 40 casos de caída de árboles y 25 columnas afectadas, además de diversos pedidos de asistencia canalizados a través de la Línea de Atención Ciudadana (0800 777 5000).
El sistema de drenaje y la situación del río
A pesar del volumen de agua caída, el sistema de bombeo y drenaje de la ciudad respondió de manera efectiva. No obstante, la mirada de las autoridades ahora se desplaza hacia el oeste. Debido a las fuertes lluvias registradas en el norte provincial, se observa un repunte en la cuenca baja del río Salado.
Este jueves, el hidrómetro marcó 2,97 metros. Aunque la cifra muestra una tendencia ascendente, los especialistas llevaron tranquilidad a la población: el nivel de alerta técnica para la ciudad se sitúa en los 4,70 metros. "La situación está supervisada permanentemente en conjunto con el Gobierno provincial", indicaron desde el municipio, desestimando versiones alarmistas que circularon en redes sociales.
Pronóstico: ¿cuándo vuelve el sol pleno?
Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH, para lo que resta de este jueves 16, luego de la salida del sol y mejorías de esta tarde, el cielo permanecerá despejado durante la noche. El frío comenzará a sentirse con mayor nitidez debido a los vientos del sector sur.
La mejora definitiva llegará de forma escalonada:
- Viernes 17: cielo despejado, con una mínima de 17°C y una máxima de 24°C. Podrían registrarse bancos de niebla matinales.
- Sábado 18: jornada estable y agradable, con temperaturas que alcanzarán los 25°C.
- Domingo 19: se mantendrán las buenas condiciones, aunque con un leve aumento de la nubosidad hacia la tarde.
Desde el municipio recordaron la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para informarse y evitar la propagación de noticias falsas sobre el estado de los ríos.