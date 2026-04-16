Descenso de temperatura

Se desactiva el alerta meteorológica tras los 107 milímetros de lluvia: cómo sigue el clima en Santa Fe

Luego de una jornada de intensas precipitaciones la Municipalidad desactivó el protocolo de actuación. Si bien el tiempo tiende a mejorar, el foco está puesto en el comportamiento de la cuenca baja del río Salado, que presenta un leve repunte bajo estricta supervisión oficial.