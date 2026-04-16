Récord histórico

La última lluvia en el norte de Santa Fe fue la más abundante del siglo y superó la del ‘98

En un solo día se registraron 220 mm en el distrito. La marca histórica fue incluso mayor a la de enero de 2024, cuando llovió 204 mm. A mitad de su curso, abril 2026 se posiciona en el podio de los más llovedores.