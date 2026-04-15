Las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas en el norte de la provincia de Santa Fe generaron una situación crítica en varias localidades, con acumulados que superaron los 250 milímetros en menos de un día.
Temporal en el norte de Santa Fe: más de 250 mm en 24 horas, evacuados y anegamientos en varias localidades
Las intensas precipitaciones superaron la capacidad de drenaje en ciudades como Reconquista y Avellaneda. Hay familias evacuadas, suspensión de clases y un amplio operativo provincial en marcha.
El fenómeno, anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional, provocó anegamientos, evacuaciones y complicaciones en servicios básicos, en un contexto donde las autoridades destacan la magnitud excepcional del evento.
Localidades afectadas
El secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, explicó a El Litoral, que las precipitaciones comenzaron a intensificarse tras una alerta naranja emitida para la región y que se manifestaron con mayor fuerza durante la tarde y la noche del martes.
“Tenemos acumulados de entre 250 y 260 milímetros en menos de 24 horas, lo que supera cualquier capacidad de drenaje”, detalló el funcionario, al describir un escenario que afectó a gran parte del norte santafesino.
Las ciudades de Reconquista y Avellaneda aparecen entre las más comprometidas, aunque el impacto también se extendió a otras localidades de los departamentos General Obligado y Vera, como Garabato, Fortín Olmos y La Gallareta. En todos estos puntos se registraron acumulados superiores a los 200 milímetros.
El fenómeno se caracterizó por lluvias intensas concentradas en pocas horas, lo que generó un efecto inmediato sobre zonas bajas. “Hay sectores con efecto palangana, donde el agua se acumula rápidamente y tarda en escurrir”, explicó Escajadillo, al referirse a los barrios más vulnerables.
Durante las primeras horas del evento se reportaron familias afectadas y evacuaciones puntuales. En Reconquista, por ejemplo, se habilitaron varios centros de evacuados en espacios comunitarios, aunque con el correr de la mañana el número de personas alojadas comenzó a reducirse a medida que mejoraron las condiciones.
En total, se estiman alrededor de 20 familias evacuadas en distintos puntos del norte provincial, además de personas que optaron por autoevacuarse y trasladarse a viviendas de familiares.
Operativo provincial
Frente a este escenario, el gobierno provincial desplegó un operativo que incluye a distintas áreas, con participación de equipos de Protección Civil, Desarrollo Humano, Salud y Recursos Hídricos. El trabajo se centra tanto en la asistencia a las familias afectadas como en el monitoreo permanente de la situación.
“Desde antes de las lluvias estábamos en contacto con intendentes y presidentes comunales, siguiendo la evolución del fenómeno y preparando la intervención en territorio”, señaló Escajadillo.
Uno de los ejes del operativo es garantizar el funcionamiento de los sistemas de drenaje y bombeo. En este sentido, el funcionario remarcó que no solo es importante contar con equipos, sino también mantenerlos operativos y en condiciones adecuadas.
“El equipamiento debe estar controlado, con sus grupos electrógenos funcionando, y con personal técnico disponible para responder ante cualquier inconveniente”, explicó.
En paralelo, se reforzaron tareas de limpieza de canales y desobstrucción de desagües, un aspecto clave para mejorar el escurrimiento del agua. Las autoridades también hicieron hincapié en la importancia de evitar la acumulación de residuos domiciliarios en la vía pública, ya que pueden obstruir bocas de tormenta y agravar los anegamientos.
Como parte de las medidas preventivas, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en el turno mañana en varios departamentos del norte provincial, incluyendo General Obligado, Vera, San Javier y Nueve de Julio. La decisión fue tomada en conjunto con las juntas locales de Protección Civil, con el objetivo de evitar traslados en condiciones riesgosas.
Pronóstico
En cuanto a la evolución del clima, desde Protección Civil indicaron que, si bien las lluvias continuarán, la intensidad será menor en comparación con la jornada previa. Esto permitirá avanzar en el escurrimiento del agua acumulada y mejorar gradualmente la situación en las zonas afectadas.
“Los pronósticos para jueves y viernes son alentadores”, aseguró Escajadillo, aunque advirtió que el contexto climático actual obliga a mantener un estado de alerta permanente.
El funcionario también hizo referencia a la posible influencia del fenómeno de El Niño, que suele asociarse a mayores precipitaciones en la región. “Sabemos que estos eventos pueden darse, pero no siempre con la misma intensidad. Por eso trabajamos en la preparación de escenarios críticos”, indicó.
En este sentido, recordó que la provincia ya identificó cerca de 100 localidades con riesgo hídrico, lo que permitió avanzar en obras estructurales, como limpieza de canales y refuerzo de alcantarillas, y en medidas no estructurales vinculadas a la organización local ante emergencias.
“¿Vamos a tener problemas? Seguramente. ¿Inconvenientes? También. Pero el objetivo es que no se prolonguen en el tiempo”, sostuvo.