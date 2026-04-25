En continuidad con las actividades conmemorativas del mes de abril, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez organizará este domingo el “Festival Malvinas”, una propuesta cultural abierta a toda la comunidad que tendrá lugar desde las 15 horas en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de Mitre y Oppici.
Plaza San Martín será escenario del Festival Malvinas en Villa Gobernador Gálvez
En el marco del mes de homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, Villa Gobernador Gálvez realizará este domingo el “Festival Malvinas” en Plaza San Martín. Desde las 15, con entrada libre y gratuita, habrá música en vivo, danzas y feria de emprendedores.
La jornada se enmarca en las iniciativas impulsadas por el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva y rendir homenaje a quienes formaron parte del conflicto bélico de 1982.
Un festival para honrar la memoria
La secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó la importancia de estas propuestas al señalar: “Como cada año, durante el mes de abril llevamos adelante una batería de actividades para honrar a nuestros exsoldados combatientes y a los caídos en la guerra de Malvinas”.
En ese sentido, la funcionaria recordó que ya se concretaron diversas iniciativas, como el acto protocolar, la proyección de un documental, un concurso de poesías y la creación de una hemeroteca temática.
“Este fin de semana vamos a llevar adelante un festival con la participación de músicos locales, ballets folclóricos y una feria que incluye artesanías, emprendedores y moda circular”, agregó.
El Festival Malvinas contará con una nutrida grilla artística integrada por exponentes de la escena local. Entre los artistas confirmados se encuentran Juan Balbi y Matías Agüero, junto a diversas agrupaciones de danza como el Ballet Nuevo Pueblo, Ballet Municipal, Ballet de Cuyo al Litoral y Ballet Pampa y Cielo.
También será parte de la jornada la banda infanto-juvenil Martín Miguel de Güemes, que aportará su impronta musical en una propuesta pensada para toda la familia.
Un espacio de encuentro para toda la comunidad
Además de los espectáculos en vivo, el festival ofrecerá una feria con propuestas de moda circular, artesanías y emprendimientos locales, generando un espacio de intercambio y promoción del trabajo regional.
Con entrada libre y gratuita, el evento se presenta como una oportunidad para compartir en comunidad, reflexionar sobre la historia reciente y reafirmar el compromiso con la memoria, en un entorno que combina cultura, identidad y participación ciudadana.