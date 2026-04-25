En el sur santafesino

Plaza San Martín será escenario del Festival Malvinas en Villa Gobernador Gálvez

En el marco del mes de homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, Villa Gobernador Gálvez realizará este domingo el “Festival Malvinas” en Plaza San Martín. Desde las 15, con entrada libre y gratuita, habrá música en vivo, danzas y feria de emprendedores.