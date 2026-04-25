El próximo 10 y 16 de mayo

Un siglo y medio de música: la Sociedad de Canto Harmonie celebra 150 años de historia en San Carlos Sud

Será con una serie de actividades conmemorativas. Fundada en 1876, la institución se consolidó como un pilar cultural de la región, promoviendo la música y el encuentro comunitario a lo largo de generaciones.