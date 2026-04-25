El próximo 10 de mayo marcará un hito trascendental para la vida cultural de San Carlos Sud: la Sociedad de Canto Harmonie celebrará sus 150 años de historia ininterrumpida.
Un siglo y medio de música: la Sociedad de Canto Harmonie celebra 150 años de historia en San Carlos Sud
Será con una serie de actividades conmemorativas. Fundada en 1876, la institución se consolidó como un pilar cultural de la región, promoviendo la música y el encuentro comunitario a lo largo de generaciones.
Fundada en 1876, la institución nació en un contexto donde las expresiones artísticas y, particularmente, el canto coral, ocupaban un lugar central en la construcción de la identidad comunitaria de los pueblos de la región.
Desde entonces, Harmonie se transformó en mucho más que un espacio dedicado a la música. A lo largo de un siglo y medio, se consolidó como un punto de encuentro para vecinos, familias y generaciones enteras que encontraron en el canto una forma de expresión colectiva, de pertenencia y de transmisión cultural.
Festejos para honrar el pasado y proyectar el futuro
El recorrido de la entidad refleja la evolución misma de la comunidad, acompañando distintos momentos históricos y adaptándose a los cambios sociales sin perder su esencia.
La música, en este sentido, funcionó como un puente entre el pasado y el presente, fortaleciendo los lazos sociales y manteniendo viva una tradición que continúa vigente.
En el marco de este aniversario tan significativo, la institución organizó una serie de actividades abiertas a la comunidad, con el objetivo de compartir la celebración con todos aquellos que formaron y forman parte de su historia.
El acto conmemorativo central se llevará a cabo el domingo 10 de mayo a las 19:00 horas, en lo que será una oportunidad para rendir homenaje a la trayectoria de la entidad, recordar a sus protagonistas y destacar su aporte cultural a lo largo de los años.
Se espera la participación de autoridades, exintegrantes, actuales miembros y vecinos de la localidad.
Espacio de encuentro
Por otro lado, el sábado 16 de mayo a las 21:00 horas tendrá lugar la cena aniversario, un evento pensado como un espacio de encuentro y celebración, donde la música y la camaradería volverán a ser protagonistas, tal como lo han sido desde los inicios de la institución.
Desde la institución y del Ejecutivo comunal invitan a toda la comunidad a sumarse a los festejos y a brindar por el pasado, el presente y el futuro de una institución que se mantiene vigente gracias al compromiso y la pasión de quienes la sostienen.
A 150 años de su fundación, la Sociedad de Canto Harmonie reafirma su rol como uno de los pilares culturales de San Carlos Sud y como un símbolo de identidad colectiva que trasciende el tiempo.