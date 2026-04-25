La localidad de Franck se prepara para recibir un evento de fuerte contenido cultural y espiritual.
Pallarols encabezará en Franck el cincelado del cáliz destinado al Papa León XIV
El reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols visitará Franck el próximo lunes 27 de abril para encabezar una jornada abierta de cincelado colectivo del cáliz destinado al Papa León XIV. La actividad, de carácter libre y gratuito, invita a la comunidad a ser parte de una obra de profundo valor simbólico.
El próximo lunes 27 de abril, el prestigioso orfebre argentino Juan Carlos Pallarols llegará a la comunidad en el marco de su gira nacional con el cáliz destinado al Papa León XIV, una pieza única que recorre distintos puntos del país sumando el aporte simbólico de miles de personas.
Una obra que recorre el país sumando huellas
La actividad tendrá lugar a las 19:45 en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y será abierta y gratuita.
Allí, vecinos y visitantes podrán participar del tradicional cincelado colectivo, una práctica que distingue el trabajo de Pallarols y que permite que cada persona deje su huella en una obra que trasciende lo artístico para convertirse en un símbolo de unión y participación.
El cáliz, que será entregado al Sumo Pontífice, no solo representa una pieza de orfebrería de alto valor técnico, sino también una construcción colectiva que sintetiza el espíritu federal y comunitario.
En cada ciudad que visita, el artista invita a la gente a intervenir la obra con un pequeño golpe de cincel, gesto que se convierte en un acto cargado de significado.
El valor simbólico del cincelado colectivo
Juan Carlos Pallarols es un referente internacional de la orfebrería argentina y forma parte de una tradicional familia de plateros.
Entre sus trabajos más destacados se encuentran los bastones de mando presidenciales, realizados también mediante procesos participativos que convocaron a ciudadanos de todo el país.
Su trayectoria está marcada por la búsqueda de integrar el arte con la identidad colectiva.
Este tipo de նախաձեռնativas refuerzan el sentido de pertenencia y convierten al arte en una herramienta de encuentro, donde cada intervención individual pasa a formar parte de una construcción común con proyección histórica.
La llegada de Pallarols a Franck representa una oportunidad única para que la comunidad se acerque al mundo de la orfebrería y participe de una experiencia que combina arte, historia y espiritualidad en un mismo espacio.
El evento, además, se presenta como una propuesta accesible para todo público, reafirmando el valor de la cultura como espacio de integración y participación ciudadana.