Departamento Las Colonias

Pallarols encabezará en Franck el cincelado del cáliz destinado al Papa León XIV

El reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols visitará Franck el próximo lunes 27 de abril para encabezar una jornada abierta de cincelado colectivo del cáliz destinado al Papa León XIV. La actividad, de carácter libre y gratuito, invita a la comunidad a ser parte de una obra de profundo valor simbólico.