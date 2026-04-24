Con el foco puesto en la eficiencia productiva y la rentabilidad del sector ganadero, el próximo jueves 14 de mayo se realizará en Humboldt la jornada técnica “El negocio de la carne Holando: cómo producir calidad y blindar tu margen para 2026”.
Humboldt será sede de una importante jornada ganadera del IPCVA
Bajo el lema “El Negocio de la Carne Holando, cómo producir calidad y blindar tu margen para 2026”, la actividad será el 14 de mayo, con entrada libre y gratuita pero cupos limitados.
La actividad será presencial, con entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados.
El encuentro es organizado por el IPCVA, con la participación del INTA Rafaela, y se desarrollará en el establecimiento UNCOGA Feedlot Cooperativo, ubicado sobre la Ruta Provincial 70.
Un programa enfocado en la ganadería que viene
La jornada comenzará a las 9 con las acreditaciones y continuará con una apertura institucional a cargo de autoridades del sector. A lo largo del día, especialistas abordarán los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la producción de carne a partir del biotipo lechero.
Entre los ejes más relevantes se destacan: La producción de carne de calidad en sistemas feedlot. El modelo de ganadería proyectado hacia 2026, con énfasis en eficiencia y adaptación. El impacto de normativas internacionales, como la regulación europea contra la deforestación.
Las oportunidades del sistema “beef on dairy”. La implementación obligatoria del chip electrónico para trazabilidad. Estrategias sanitarias para prevenir enfermedades como la tristeza bovina.
Tecnología, normativa y calidad: claves del negocio
Uno de los puntos centrales del encuentro será el análisis del nuevo escenario regulatorio y tecnológico. La obligatoriedad del chip electrónico para 2026 y las exigencias internacionales en materia ambiental aparecen como factores determinantes que obligan a repensar los sistemas productivos.
En este contexto, los especialistas brindarán herramientas concretas para mejorar la trazabilidad, optimizar costos y sostener márgenes en un entorno cada vez más exigente.
Actividades a campo y enfoque práctico
Por la tarde, la propuesta incluirá paradas técnicas a campo, donde se abordarán aspectos como el impacto del estrés en la calidad de la carne y el manejo sanitario y nutricional del Holando. Estas instancias permitirán trasladar los conceptos teóricos a situaciones reales de producción.
Desde la organización remarcaron que la participación es gratuita, pero requiere inscripción previa debido a la capacidad limitada. Los interesados pueden obtener más información y reservar su lugar a través del sitio oficial del IPCVA.
La jornada se presenta como una oportunidad estratégica para productores, técnicos y actores de la cadena cárnica que buscan anticiparse a los desafíos del corto plazo y fortalecer la competitividad del negocio ganadero.