AgroActiva dio un nuevo paso en su proceso de consolidación institucional al recibir el otorgamiento de la Marca País, una distinción que reconoce a organizaciones, eventos y productos que representan los valores, la calidad y la identidad de la Argentina en el ámbito nacional e internacional.
AgroActiva fue distinguida con la Marca País y refuerza su proyección internacional
La megamuestra del campo argentino recibió el reconocimiento oficial que la identifica como un emblema nacional, consolidando su rol estratégico en la promoción productiva, tecnológica y cultural de la Argentina ante el mundo.
Este reconocimiento posiciona a la exposición como uno de los grandes referentes del entramado productivo argentino, destacando su aporte al desarrollo del sector agroindustrial, la generación de negocios y la difusión de innovación tecnológica.
La obtención de la Marca País implica el cumplimiento de estándares vinculados a la excelencia, la trayectoria y la capacidad de proyectar la imagen del país hacia nuevos mercados.
La Marca País constituye una herramienta estratégica de promoción que busca potenciar la competitividad y visibilidad de iniciativas que reflejan el talento, la cultura y la producción nacional.
En este marco, AgroActiva se suma a un selecto grupo de eventos emblemáticos que representan la identidad argentina, entre los que se encuentran celebraciones de fuerte arraigo social y cultural como el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, reconocido por su impacto turístico y su proyección internacional.
Una muestra de valor
La incorporación de AgroActiva a este conjunto de referentes reafirma el valor de la muestra como plataforma de encuentro para productores, empresas, instituciones y público en general, consolidando su rol como motor de desarrollo regional y nacional.
Además, refuerza la confianza de los actores del sector y amplía las oportunidades de vinculación con mercados externos.
De cara a la próxima edición, prevista para 2026, la organización anticipa que este logro permitirá potenciar la visibilidad del evento y fortalecer su posicionamiento global.
La presencia de la Marca País acompañará la comunicación y las acciones institucionales de la muestra, proyectando una imagen alineada con los valores de innovación, trabajo y compromiso que caracterizan al campo argentino.
De esta manera, AgroActiva no solo reafirma su liderazgo como una de las exposiciones agroindustriales más importantes del país, sino que también se consolida como un símbolo de la producción nacional y una vidriera estratégica para mostrar al mundo el potencial del agro argentino.
Sobre AgroActiva
Es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y convocante de la Argentina, posicionada entre las tres primeras de su tipo a nivel mundial. Con 32 años de trayectoria, reúne a 900 expositores y a 270.000 visitantes provenientes de todas las provincias y de más de 24 países.
Sobre un predio de 60 hectáreas, participan expositores de metalmecánica, energía, agtech, ganadería, aeronavegación, infraestructura, automotrices, servicios, desarrolladores inmobiliarios y entidades bancarias; consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema agropecuario nacional.