Informe de la BCR

La actividad agroindustrial cayó levemente en marzo pero continuó por encima del nivel del año pasado

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) mostró en marzo una caída mensual desestacionalizada del 2,4%, aunque se ubicó 17,9% por encima del nivel de igual mes del año anterior, según el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario