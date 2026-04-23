El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario, registró en marzo una variación mensual desestacionalizada del -2,4% respecto de febrero, mes en el que alcanzó su mayor valor histórico.
La actividad agroindustrial cayó levemente en marzo pero continuó por encima del nivel del año pasado
El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) mostró en marzo una caída mensual desestacionalizada del 2,4%, aunque se ubicó 17,9% por encima del nivel de igual mes del año anterior, según el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario
En términos interanuales, el indicador se ubicó 17,9% por encima de marzo de 2025.
A pesar del retroceso mensual del índice general, diez de las doce series que lo componen registraron variaciones positivas, una se mantuvo sin cambios y sólo una mostró una caída.
Precisamente, la incidencia negativa provino del avance mensual de labores agrícolas, que retrocedió 4,3% respecto de febrero, afectado por retrasos en las tareas de cosecha ante condiciones climáticas adversas.
Para arriba
Entre los componentes con variaciones positivas se observaron incrementos en la molienda de soja (0,9%) y de girasol (3,1%), así como en la molienda de trigo (1%) y de cebada (1,2%). La faena de porcinos registró una suba del 0,6%, mientras que la faena de bovinos mostró un incremento del 0,7% luego de las caídas observadas en meses previos.
Asimismo, la producción de leche creció 0,7% en marzo, mientras que las exportaciones de los principales complejos agropecuarios registraron una suba mensual del 1%, con siete de los nueve complejos analizados en alza.
En el sector de biocombustibles, se estiman incrementos del 1,8% en biodiesel y del 3,1% en bioetanol, en tanto que la faena aviar se mantuvo sin cambios respecto del mes anterior.
En la comparación interanual, el desempeño de la cadena agropecuaria mostró un crecimiento generalizado. Once de las doce series se ubicaron por encima del nivel de marzo de 2025, con la única excepción de la faena de bovinos.
La producción primaria registró un incremento del 22,1%, en el marco de una elevada cosecha de girasol y el avance de la campaña de maíz, que se prevé récord.
Mejoras
Por su parte, el subíndice IACA-Agroindustria se ubicó 3,9% por encima del nivel del año anterior, con aumentos en molienda, lechería, biocombustibles y en la faena de porcinos y aves. Únicamente la faena bovina se mantuvo por debajo del nivel de marzo de 2025.
Finalmente, el subíndice de agroexportación evidenció una suba interanual del 26,3%, impulsada por mayores volúmenes exportados de los complejos maíz y girasol, así como por el desempeño del complejo carne y cuero bovinos.