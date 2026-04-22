La muestra del campo argentino

AgroActiva y AgroEducación lanzan una beca para el Postgrado en Agronegocios 2026

Con esta acción, AgroActiva refuerza su compromiso con la formación, el desarrollo profesional y la generación de oportunidades dentro del sector agropecuario, consolidándose como una plataforma que impulsa no solo negocios, sino también conocimiento y crecimiento.