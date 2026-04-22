En el marco de AgroActiva 2026, se abre una nueva oportunidad de formación para quienes buscan profesionalizarse y proyectarse en el sector agropecuario.
AgroActiva y AgroEducación lanzan una beca para el Postgrado en Agronegocios 2026
Con esta acción, AgroActiva refuerza su compromiso con la formación, el desarrollo profesional y la generación de oportunidades dentro del sector agropecuario, consolidándose como una plataforma que impulsa no solo negocios, sino también conocimiento y crecimiento.
AgroActiva, en alianza con AgroEducación, anuncia el lanzamiento de un sorteo que otorgará una beca para el Postgrado en Agronegocios 2026, una propuesta académica orientada a potenciar el desarrollo profesional dentro del agro.
Esta iniciativa tiene como objetivo acompañar a quienes quieren crecer, incorporar herramientas estratégicas y formar parte del futuro del campo, en un contexto donde la capacitación y la visión integral del negocio agropecuario resultan cada vez más clave.
El postgrado se dictará de manera presencial en la ciudad de Rosario, tendrá inicio el 30 de abril de 2026 y una duración de un año, brindando una formación completa en gestión, estrategia y toma de decisiones en agronegocios.
Cómo participar
Quienes deseen participar del sorteo deberán:
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Convocatoria
La convocatoria estará abierta hasta el 27 de abril, y el/la ganador/a será anunciado a través de las redes sociales de ambas organizaciones.
Con esta acción, AgroActiva refuerza su compromiso con la formación, el desarrollo profesional y la generación de oportunidades dentro del sector agropecuario, consolidándose como una plataforma que impulsa no solo negocios, sino también conocimiento y crecimiento.
Sobre AgroActiva
Es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y convocante de la Argentina, posicionada entre las tres primeras de su tipo a nivel mundial.
Con 32 años de trayectoria, reúne a 900 expositores y a 270.000 visitantes provenientes de todas las provincias y de más de 24 países.
Sobre un predio de 60 hectáreas, participan expositores de metalmecánica, energía, agtech, ganadería, aeronavegación, infraestructura, automotrices, servicios, desarrolladores inmobiliarios y entidades bancarias; consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema agropecuario nacional.