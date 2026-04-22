Informe del ROSGAN

Mercado ganadero: los precios entran en una fase de ajuste tras los máximos históricos

Luego de alcanzar máximos históricos a comienzos de 2026, el mercado ganadero argentino atraviesa una etapa de ajuste y cautela, con caídas en los precios de la hacienda y señales de reacomodamiento tanto en el consumo interno como en la exportación.