Emergencia hídrica

Norte de Santa Fe: advierten que hay 700.000 cabezas de ganado en riesgo por el temporal

Las intensas precipitaciones en los departamentos Vera, General Obligado y 9 de Julio provocaron anegamientos críticos. Desde la Sociedad Rural de Santa Fe reclaman un plan hídrico provincial para mitigar las pérdidas en la ganadería y la agricultura.