La situación climática en el norte de la provincia de Santa Fe alcanzó niveles críticos tras registros de lluvia que superaron los 200 milímetros en una semana. Localidades como Villa Minetti enfrentan graves daños que afectan tanto a los cascos urbanos como a la zona productiva.
Norte de Santa Fe: advierten que hay 700.000 cabezas de ganado en riesgo por el temporal
Las intensas precipitaciones en los departamentos Vera, General Obligado y 9 de Julio provocaron anegamientos críticos. Desde la Sociedad Rural de Santa Fe reclaman un plan hídrico provincial para mitigar las pérdidas en la ganadería y la agricultura.
En diálogo con CyD Litoral, Ricardo Argenti, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, describió un panorama complejo para el sector agropecuario. "Independientemente del desastre en las poblaciones, hay más de 700.000 cabezas de ganado complicadas; hay que evacuarlas a zonas más altas y el traslado es muy difícil porque debe hacerse por arreo en medio de campos anegados", explicó.
Impacto en la producción y sanidad
El exceso hídrico impacta de manera directa en la rentabilidad y la salud del rodeo. Argenti señaló que el estrés de los animales impide la ganancia de kilos y genera retrasos en las pariciones y problemas de sanidad.
En cuanto a la agricultura, la soja es el cultivo más comprometido. "Si el agua no escurre en muy poco tiempo, la soja sencillamente se pudre y se pierde", advirtió el dirigente, quien agregó que el maíz tardío, aunque es más resistente, también depende de la velocidad del escurrimiento para sobrevivir.
El reclamo por infraestructura
Para el referente ruralista, la recurrencia de estos fenómenos pone en evidencia la falta de obras de fondo. "Falta un plan hídrico provincial, y esto es imputable a todos los gobiernos de los últimos 20 años. No hay peor obra que la que nunca se empieza", enfatizó.
Argenti detalló que la geografía de los Bajos Submeridionales dificulta las soluciones técnicas, ya que se requiere infraestructura para sacar el agua en épocas de exceso y contenerla en periodos de sequía. "Cuando la catástrofe es tan grande, los ríos tienen el mismo nivel que los campos y el agua no sale ni con canales", describió.
Emergencia y asistencia
Ante la gravedad del escenario, las rurales de la provincia nucleadas en CARSFE ya están relevando los daños para solicitar formalmente la declaración de emergencia o desastre hídrico.
Además de la liberación del impuesto inmobiliario rural, se solicitan créditos blandos y prórrogas en los vencimientos. Sobre la situacion social, Argenti expresó que existen pobladores rurales aislados que deben ser abastecidos mediante canoas.
Además, informó que se registran cortes en el suministro eléctrico por razones de seguridad, lo que afecta el funcionamiento de bombas de extracción y agrava la situación en las zonas afectadas.