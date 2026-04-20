El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, supervisó este lunes el operativo integral desplegado en la localidad de Villa Minetti, en el departamento 9 de Julio, tras las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, que superaron los 200 milímetros y provocaron anegamientos, ingreso de agua en viviendas y evacuaciones.
Pullaro supervisó la defensa hídrica y el funcionamiento de las bombas en Villa Minetti
Tras más de 200 milímetros de lluvia en pocas horas, el gobernador recorrió la localidad del departamento 9 de Julio y evaluó el operativo integral desplegado por la Provincia. Refuerzan el sistema de bombeo ante la llegada de nuevos caudales.
Durante la recorrida, el mandatario inspeccionó la obra de defensa hídrica ejecutada por el Gobierno Provincial y verificó el funcionamiento del sistema de bombeo instalado para acelerar el drenaje del agua acumulada. “Estamos aquí para acompañar y dar respuestas a todos los vecinos”, afirmó.
Nuevos equipos
Pullaro explicó que el operativo se reforzará con la incorporación de nuevos equipos: “Vamos a sumar más bombas que estamos trasladando desde otros puntos de la provincia para garantizar que, cuando llegue el agua desde Santiago del Estero, el sistema funcione correctamente”. Y añadió: “Lluvias de estas características nos ponen a prueba, pero el Estado tiene que estar presente en el territorio”.
El trabajo se lleva adelante de manera coordinada entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Villa Minetti, con la participación de distintas áreas operativas. En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, precisó que “en los últimos siete días se acumularon más de 360 milímetros de lluvia en la localidad”, lo que explica la magnitud del impacto hídrico.
Por su parte, el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, destacó la rápida respuesta oficial: “Apenas se conoció la situación, el gobernador y el ministro se hicieron presentes para acompañar a la comunidad”.
Operativo y situación local
A primera hora de este lunes se constituyó en Villa Minetti un Comité Operativo de Emergencias, integrado por el intendente Gabriel Gentili y representantes de Protección Civil, Bomberos, Policía y Salud.
Según el relevamiento actualizado, el 60 % del casco urbano se encuentra afectado y unas 1.000 viviendas registraron ingreso de agua. Hasta el momento hay 21 personas evacuadas, distribuidas en dos centros: el Centro Integrador Comunitario (CIC), donde se alojan cinco niños y nueve adultos, y el hospital local, que asiste a personas mayores.
Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación ante la persistencia de condiciones inestables en la región y la posible llegada de nuevos aportes hídricos desde cuencas vecinas.