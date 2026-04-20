Temporal en el norte provincial

Pullaro supervisó la defensa hídrica y el funcionamiento de las bombas en Villa Minetti

Tras más de 200 milímetros de lluvia en pocas horas, el gobernador recorrió la localidad del departamento 9 de Julio y evaluó el operativo integral desplegado por la Provincia. Refuerzan el sistema de bombeo ante la llegada de nuevos caudales.