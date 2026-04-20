El Gobierno de la Provincia de Santa Fe asiste y monitorea la situación en la localidad de Villa Minetti, en el departamento 9 de Julio, donde en las últimas horas se registraron precipitaciones superiores a los 200 milímetros, con anegamientos en distintos sectores, ingreso de agua en viviendas y personas evacuadas.
Villa Minetti: Provincia despliega un operativo integral ante lluvias que superaron los 200 milímetros
Las precipitaciones registradas entre el domingo y la madrugada del lunes provocaron anegamientos, ingreso de agua en viviendas y evacuaciones. El Gobierno de Santa Fe coordina acciones con el municipio y mantiene el monitoreo ante la persistencia de la inestabilidad climática en el norte provincial.
Al igual que en otros puntos del norte provincial recientemente afectados por lluvias, se puso en marcha un trabajo coordinado entre áreas provinciales y gobiernos locales.
“Estamos monitoreando de manera permanente desde el Comité de Emergencias, que articula con las distintas áreas del Gobierno Provincial, los municipios y las comunas, especialmente hoy en Villa Minetti”, explicó a primera hora de este lunes la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes.
La funcionaria precisó que entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes cayeron más de 200 milímetros y confirmó que hay 18 personas evacuadas.
Emergencia
En ese marco, indicó que “todo el equipo de Protección Civil, Salud, Desarrollo Humano, Policía y Bomberos se encuentra trabajando en el territorio, en coordinación con el gobierno local, para asistir a los vecinos y sostener la situación”.
Por su parte, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, señaló que desde el inicio del evento “se activaron todos los sistemas de bombeo y el plan de contingencia local”.
Sin embargo, advirtió que el volumen de agua caída generó “serios inconvenientes, con anegamientos, ingreso de agua en viviendas y dificultades en la transitabilidad”.
Ante este escenario, se dispuso un refuerzo de recursos y equipamiento para atender especialmente a las personas afectadas.
Escajadillo destacó además “el apoyo del Ministerio de Salud para la atención de adultos mayores y bebés” y remarcó que el monitoreo será permanente durante la jornada, debido a que “persisten condiciones de inestabilidad en la región, tanto en Villa Minetti como en otros departamentos del norte provincial”.
Operativo y situación local
A primera hora de este lunes se conformó en Villa Minetti un Comité Operativo de Emergencias, con la participación del intendente Gabriel Gentili y representantes de Protección Civil, Bomberos, Policía y Salud.
Según la evaluación preliminar, alrededor del 60 % del casco urbano se encuentra afectado, con ingreso de agua en unas 1.000 viviendas. Los barrios más comprometidos son Santa Rosa, en la zona sur, y Las Palmeras y La Estrella, en el sector norte. De manera preventiva, la Empresa Provincial de la Energía dispuso el corte del suministro eléctrico en áreas afectadas.
Hasta el momento, 18 personas -entre ellas tres menores- fueron evacuadas y alojadas de forma transitoria en el hospital local y en el Centro Integrador Comunitario. Posteriormente serán trasladadas al centro de evacuación dispuesto en el polideportivo de la Escuela Técnica Nº 300, donde recibirán asistencia integral.
En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Humano envió colchones, frazadas y módulos alimentarios, en respuesta a los requerimientos del municipio. Asimismo, para facilitar el escurrimiento del agua en el casco urbano se activaron cinco puntos de bombeo, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Recursos Hídricos.
El Comité Operativo prevé una nueva reunión antes del mediodía para actualizar el diagnóstico y definir las próximas acciones, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.