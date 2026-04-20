Temporal en el norte provincial

Villa Minetti: Provincia despliega un operativo integral ante lluvias que superaron los 200 milímetros

Las precipitaciones registradas entre el domingo y la madrugada del lunes provocaron anegamientos, ingreso de agua en viviendas y evacuaciones. El Gobierno de Santa Fe coordina acciones con el municipio y mantiene el monitoreo ante la persistencia de la inestabilidad climática en el norte provincial.