La provincia de Santa Fe se encuentra bajo alerta meteorológica, principalmente en el norte. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se establecen dos niveles de advertencia —amarillo y naranja— que reflejan la intensidad esperada de los fenómenos.
Alerta amarilla y naranja en Santa Fe: qué zonas se verán afectadas por tormentas este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas diferenciadas en el norte provincial, con tormentas que podrían ser intensas en algunos departamentos.
Alerta amarilla
El nivel de alerta amarilla alcanza a localidades del centro-norte santafesino como Tostado, San Cristóbal y San Justo. En estas zonas, el organismo nacional advierte por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Este tipo de alerta implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes puntuales. Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y, en forma ocasional, caída de granizo.
Si bien no se trata del nivel más alto, la característica principal de estas tormentas es su desarrollo irregular: pueden registrarse con fuerza en áreas acotadas, generando acumulados significativos de agua en poco tiempo.
Alerta naranja
El escenario más complejo se presenta en el extremo norte de la provincia, donde rige alerta naranja para ciudades como Reconquista, Vera y San Javier.
En estas áreas, el pronóstico indica tormentas fuertes o severas, con mayor potencial de impacto. Según los reportes meteorológicos, estos fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h, fuerte actividad eléctrica y probabilidad de granizo.
Además, los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de ser superados en forma puntual. Esto incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, especialmente en zonas urbanas con drenaje limitado o en áreas rurales con suelos saturados.
Recomendaciones
Frente a este escenario, desde el Servicio Meteorológico Nacional se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no circular por calles anegadas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
También es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que las alertas pueden actualizarse en función de la evolución del fenómeno.