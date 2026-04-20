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Entrevista con el secretario municipal de Recursos Hídricos

“La inteligencia artificial puede tener desinteligencia”, dijo Rudi sobre la falsa alerta por crecida del Salado en Santa Fe

Ocurrió el jueves, cuando se disparó un alerta en los dispositivos móviles de la ciudadanía. La Provincia y la Municipalidad desactivaron el pánico y pidieron acudir a fuentes oficiales. Qué dicen los expertos sobre el comportamiento del río.

Vista aérea del Salado y su valle de inundación en el área metropolitana santafesina. Fernando Nicola (archivo).Vista aérea del Salado y su valle de inundación en el área metropolitana santafesina. Fernando Nicola (archivo).
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Una alerta errónea sobre una supuesta crecida del río Salado, difundida el jueves pasado a través de aplicaciones móviles, generó preocupación en vecinos de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, desde la Provincia, la Municipalidad y organismos técnicos se aclaró rápidamente que no existía riesgo inminente de inundación, en un episodio que dejó al descubierto los riesgos de confiar en información no verificada.

"Podemos decir que el sistema respondió de manera operativa", dijo Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la municipalidad Santa Fe."Nos enteramos como cualquier vecino", dijo Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la municipalidad Santa Fe.

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica municipal, Eduardo Rudi, explicó que el propio Ejecutivo local tomó conocimiento del episodio “como cualquier vecino”. Y agregó que, ante la difusión de una advertencia “sin justificación técnica”, se activó de inmediato un protocolo de verificación con organismos especializados.

El Carretero. Por debajo pasa el Salado. Fernando Nicola (archivo).El Carretero. Por debajo pasa el Salado. Fernando Nicola (archivo).

En ese marco, el funcionario indicó que se estableció contacto con el Instituto Nacional del Agua (INA), Defensa Civil y autoridades provinciales. También destacó la rápida intervención del secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, quien salió públicamente a “dar tranquilidad a la ciudadanía” y descartar cualquier escenario de emergencia.

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Los informes técnicos coincidieron en que, si bien se registraban precipitaciones en la cuenca del Salado, no había condiciones para una crecida extraordinaria. Especialistas del INA, como Juan Borus, habían señalado en esos días que podía esperarse un repunte del nivel del río, aunque dentro de parámetros normales y sin riesgo inmediato de desborde.

El serpenteante río Salado atraviesa el área metropolitana santafesina. Fernando Nicola (archivo).El serpenteante río Salado atraviesa el área metropolitana santafesina. Fernando Nicola (archivo).

—¿Qué lecciones deja este evento sobre el uso de la inteligencia artificial?

—Es un aprendizaje de lo que puede ocurrir, que la inteligencia artificial puede tener desinteligencia -advirtió Rudi-.

En ese sentido, el funcionario remarcó la importancia de acudir a fuentes oficiales para evitar la propagación de rumores: “La web de la Municipalidad, el servicio por WhatsApp y el 0800-777-5000 son canales donde el vecino puede consultar y obtener información confiable”.

El Salado crecido y detrás, Santa Fe. Fernando Nicola (archivo).El Salado crecido y detrás, Santa Fe. Fernando Nicola (archivo).

Rudi también subrayó que el monitoreo permanente se realiza en articulación con organismos científicos como el INA, la Universidad Nacional del Litoral y el Servicio Meteorológico Nacional, que aportan datos actualizados sobre el comportamiento hidrológico.

—¿Qué rol jugaron los medios y el conocimiento técnico?

—Fue fundamental. La responsabilidad en los mensajes que emiten los medios permitió llevar tranquilidad. Y es clave escuchar a quienes aportan conocimiento científico.

La orilla del Salado en Santo Tomé. Fernando Nicola (archivo).La orilla del Salado en Santo Tomé. Fernando Nicola (archivo).

En esa línea, el funcionario enfatizó: “Me parece importante tener esa mirada de quienes tienen la responsabilidad de analizar cómo se comporta el régimen hidrológico de nuestro sistema, que es bastante complejo”.

La Provincia también

Desde el gobierno provincial también se insistió en llevar calma. Mijich había explicado que los sistemas de monitoreo oficiales no registraban situaciones de riesgo y que existía un seguimiento permanente de la cuenca, en coordinación con organismos técnicos.

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El episodio, que tuvo fuerte repercusión en redes sociales, dejó como saldo una advertencia clara: la necesidad de validar la información antes de difundirla. Mientras tanto, las autoridades remarcaron que continúan los trabajos preventivos y el monitoreo constante ante eventuales escenarios de lluvias intensas, en un contexto climático que sigue bajo observación.

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