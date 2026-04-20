Entrevista con el secretario municipal de Recursos Hídricos

“La inteligencia artificial puede tener desinteligencia”, dijo Rudi sobre la falsa alerta por crecida del Salado en Santa Fe

Ocurrió el jueves, cuando se disparó un alerta en los dispositivos móviles de la ciudadanía. La Provincia y la Municipalidad desactivaron el pánico y pidieron acudir a fuentes oficiales. Qué dicen los expertos sobre el comportamiento del río.