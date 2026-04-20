El impacto de las precipitaciones

El río Salado crece tras semanas de lluvias y genera desbordes en Esperanza

Las lluvias persistentes de las últimas semanas provocaron una marcada crecida del río Salado en territorio santafesino. Mientras se registran niveles por encima de los parámetros técnicos en varias localidades, en Esperanza destacan el correcto funcionamiento del sistema de desagües pese al volumen de agua acumulada.