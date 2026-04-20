El Gobierno de la Provincia de Santa Fe completó la limpieza de 20 kilómetros del canal Godeken-La Chispa, en el marco de las obras de emergencia hídrica destinadas a recuperar la capacidad del sistema y mejorar el escurrimiento del agua en el sur provincial.
Recuperan el canal Godeken-La Chispa y mejoran el drenaje en el sur santafesino
Se intervino 20 kilómetros del sistema hídrico en los departamentos Caseros y General López, con una inversión cercana a los 990 millones de pesos.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que “venimos impulsando proyectos que refuercen la protección de las localidades y mitiguen el riesgo hídrico”.
Sobre la intervención, el funcionario precisó que “en 2025, La Chispa sufrió un episodio de inundación y, a partir de allí, se definió avanzar con esta obra junto a la Secretaría de Recursos Hídricos. Hacía casi diez años que el canal no recibía mantenimiento y es un drenaje clave para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse”.
El canal Godeken-La Chispa abarca un área de aporte de aproximadamente 345 kilómetros cuadrados y forma parte del sistema de drenaje de la cuenca Cañada Las Totoras.
Su correcto funcionamiento resulta estratégico tanto para la protección de las localidades como para la actividad agrícola, ya que permite un escurrimiento más rápido del agua, evita anegamientos y acelera la recuperación de los suelos tras lluvias intensas.
En esa línea, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que la intervención mejora los escurrimientos y, al mismo tiempo, protege infraestructura vial estratégica, "como las rutas provinciales 93, 6-S y 94, además de caminos rurales que suelen verse afectados durante eventos climáticos severos. También favorece el drenaje de excedentes en áreas productivas, evitando pérdidas en las cosechas”.
Detalles
Los trabajos incluyeron, además de la limpieza del canal principal, intervenciones complementarias en el canal perimetral de La Chispa para optimizar el drenaje del casco urbano y fortalecer el sistema integral de protección hídrica.
La limpieza del canal demandó una inversión de 190 millones de pesos, financiados con Aportes del Tesoro Nacional. En conjunto, las acciones ejecutadas en la zona alcanzan una inversión cercana a los 990 millones de pesos.