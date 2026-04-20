Departamento San Jerónimo

Avanza la repavimentación de la Ruta 6, en el tramo entre Gessler y Ruta 10

“Detectamos que este era uno de los tramos que necesitaba una rápida intervención, en esta ruta que conecta Gálvez con la Ruta Nacional 19 y que continúa hacia el norte, hasta la intersección de la Ruta Provincial 4, donde ya completamos la construcción de una rotonda moderna”, explicó el ministro Enrico.