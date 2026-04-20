El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), avanza con las tareas para la repavimentación de la Ruta 6 en el tramo de 14 kilómetros que va desde Gessler hasta la Ruta 10, en el departamento San Jerónimo.
Avanza la repavimentación de la Ruta 6, en el tramo entre Gessler y Ruta 10
“Detectamos que este era uno de los tramos que necesitaba una rápida intervención, en esta ruta que conecta Gálvez con la Ruta Nacional 19 y que continúa hacia el norte, hasta la intersección de la Ruta Provincial 4, donde ya completamos la construcción de una rotonda moderna”, explicó el ministro Enrico.
Sobre los avances de la obra, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó la importancia del plan de mejoramiento de la infraestructura que lleva adelante la Provincia, al destacar que “prometemos y cumplimos,en este caso, ya intervenimos en 5 de los 14 kilómetros”.
“Detectamos que este era uno de los tramos que necesitaba una rápida intervención, en esta ruta que conecta Gálvez con la Ruta Nacional 19 y que continúa hacia el norte, hasta la intersección de la Ruta Provincial 4, donde ya completamos la construcción de una rotonda moderna”, explicó el ministro.
En el mismo sentido, el senador por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana, dijo que esta repavimentación, entre Gessler y Loma Alta, es muy importante para la conexión que une Gálvez con San Carlos.
"Esto va a posibilitar un tránsito más fluido entre ambas localidades y es parte de las gestiones que desde la Legislatura realizamos ante Vialidad Provincial, por eso agradecemos a Pablo Seghezzo, Benjamín Gianetti, y por supuesto, al apoyo del ministro Enrico”.
Por su parte, el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, contó que “ya tenemos un 40 % de avance general de la obra y completamos la ejecución de 5.100 metros de carpeta asfáltica, de la capa por donde efectivamente circulan los vehículos, de un total de 14.500 metros que tenemos que repavimentar”.
“Reciclamos, rompemos la ruta y hacemos un saneamiento con cal, seguimos con una base reciclada con cemento y piedra en 30 cm de espesor, y completamos con una carpeta asfáltica de rodamiento en 6 cm de espesor”, detalló el funcionario a cargo de la DPV.
La repavimentación de la Ruta 6 está siendo ejecutada por la contratista Laromet S.A., ya se usaron unas 5.600 toneladas de asfalto y se espera que entre julio y agosto finalicen las tareas.