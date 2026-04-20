Departamento San Lorenzo

San Jerónimo Sud: los trabajos para la construcción de la nueva red de cloacas alcanza el 50%

Con más de 10 mil metros de cañerías ya instaladas, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro apunta a dar un salto de calidad en materia de saneamiento para la localidad del departamento San Lorenzo. El proyecto propone sumar más de 1.200 nuevas conexiones domiciliarias.