El Gobierno de Santa Fe continúa con el despliegue de maquinaria y personal en San Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo, para consolidar uno de los proyectos de infraestructura básica más importantes de la región y los trabajos para la construcción de la nueva red cloacal ya alcanzaron el 50 % de avance.
San Jerónimo Sud: los trabajos para la construcción de la nueva red de cloacas alcanza el 50%
Con más de 10 mil metros de cañerías ya instaladas, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro apunta a dar un salto de calidad en materia de saneamiento para la localidad del departamento San Lorenzo. El proyecto propone sumar más de 1.200 nuevas conexiones domiciliarias.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, volvió a remarcar que “esta gestión del gobernador Maximiliano Pullaro mantiene el ritmo de obra pública administrando con eficiencia para que los impuestos vuelvan en obras a la gente”.
“Estamos hablando de una obra de gran escala que ya cuenta con más de 10.200 metros de cañería instalada y que, una vez finalizada, beneficiará a cientos de familias de la localidad. Ver que ya concretamos más de 560 conexiones domiciliarias nos da la pauta de que estamos en el camino correcto para alcanzar el objetivo de la cobertura integral que necesita San Jerónimo Sud”, agregó Enrico.
Impacto
La obra contempla la ejecución de más de 18.000 metros de cañerías, la incorporación de 980 nuevas conexiones domiciliarias, la construcción de 132 bocas de registro y 28 cámaras de inicio de colectoras.
Además, el proyecto histórico incluye la repotenciación de la estación elevadora principal, con la impermeabilización interna del pozo de bombeo, el recambio de cañerías por nuevas de acero, la renovación de bombas y la provisión de nuevo manifold, válvulas, tapas y sistema de grúa para el mantenimiento de los equipos.
Por su parte, la presidenta comunal de San Jerónimo Sud, Ana Belén Olmos, valoró el impacto de la obra en el desarrollo local y dijo que ver este avance nos llena de satisfacción porque es una respuesta concreta a una necesidad histórica de nuestro pueblo.
"El trabajo conjunto con la Provincia nos permite hoy tener frentes abiertos en distintos sectores, reparando incluso el pavimento y el estabilizado tras las excavaciones para que el impacto sea positivo en todo sentido. Agradecemos al ministro Enrico por la agilidad en la gestión y por cumplir con el compromiso de que esta obra avance sin pausa”.
Los detalles técnicos y operativos de una obra histórica
Sobre los aspectos técnicos, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, contó que “estamos ejecutando una obra con un rigor técnico impecable. Solo en el último mes instalamos casi 2.000 metros de cañería, alcanzando un total acumulado de 10.279 metros de red”.
“Además, ya contabilizamos 565 conexiones domiciliarias con sus pruebas hidráulicas aprobadas. En la zona de la estación elevadora, ya avanzamos en un 50 % con la colocación de sistemas críticos y equipos de izaje de bombas. Llegar hoy a este porcentaje de avance general nos indica que la planificación estratégica está dando sus frutos para que la solución llegue a tiempo a cada hogar”, precisó Marmiroli.
Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que, durante las próximas semanas, el plan de trabajo prevé profundizar las tareas en la estación elevadora y concluir definitivamente la construcción de la cámara de contacto, pieza fundamental para el tratamiento del sistema cloacal.
Además, se continuará con la extensión de la red en nuevos sectores, manteniendo el compromiso de recuperar la infraestructura urbana afectada para minimizar las molestias a los vecinos. De esta manera, la obra continúa con un ritmo de instalación constante, garantizando la operatividad del sistema a medida que se extiende la red.
Para el desarrollo de esta obra histórica en San Jerónimo Sud, el Gobierno Provincial realiza una inversión superior a los 2.800 millones de pesos.