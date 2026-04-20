El color del cabello depende de la melanina, un pigmento producido por células denominadas melanocitos. El encanecimiento ocurre cuando la producción de este pigmento disminuye y finalmente se detiene. Estudios recientes indican que este proceso está vinculado al movimiento de las células madre de los melanocitos dentro de los compartimentos del folículo piloso.
Cómo cuidar las canas y realizar la transición hacia el color natural
Investigaciones sobre el comportamiento de las células madre en los folículos pilosos abren la posibilidad de prevenir o revertir el encanecimiento. Consejos para el cuidado del cabello gris.
A medida que el cabello envejece, estas células pueden quedar bloqueadas en una zona del folículo, perdiendo la capacidad de desplazarse y madurar para producir pigmento. La identificación de este mecanismo permite proyectar tratamientos para movilizar nuevamente dichas células y recuperar la coloración natural.
Transición hacia el cabello natural
Para quienes deciden dejar de utilizar coloraciones artificiales, el proceso de transición varía según el tono base del cabello:
- Cabellos claros: el periodo de adaptación suele durar pocos meses, ya que el contraste con las canas es menor.
- Cabellos oscuros: la transición puede extenderse hasta un año. En estos casos, se recomienda el uso de técnicas como el balayage para suavizar la línea de crecimiento.
- Corte de cabello: el mantenimiento regular de las puntas facilita la eliminación de los restos de tintura química.
Cuidados y mantenimiento de las canas
El pelo gris presenta características estructurales distintas al cabello pigmentado, por lo que requiere productos y hábitos específicos:
- Hidratación: las canas suelen carecer de brillo y ser más porosas. Se recomienda la aplicación semanal de baños de crema o aceites naturales.
- Protección del color: para evitar que las canas adquieran una tonalidad amarillenta por efecto del sol o la contaminación, existen champúes con pigmentos violetas o azulados que neutralizan esos tonos.
- Factores externos: el uso de protectores térmicos y solares es necesario para mantener la integridad de la fibra capilar, que se vuelve más frágil tras la pérdida de melanina.
Influencia en la imagen personal
La presencia de canas modifica la interacción de la luz con el rostro. Especialistas en colorimetría sugieren que el uso de tonos fríos en la vestimenta —como azul marino, gris, petróleo, fucsia o ciruela— complementa la estética del cabello canoso. Por el contrario, los tonos amarillos y marrones tienden a resaltar el desgaste del color en las fibras capilares blancas.