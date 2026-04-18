Con el objetivo de recuperar la capacidad hidráulica del canal y acelerar el escurrimiento del agua en los días de lluvias intensas, el Gobierno de la Provincia lleva adelante la limpieza del Canal Sur en Esperanza, departamento Las Colonias.
Limpian el Canal Sur en Esperanza para optimizar el escurrimiento hídrico
En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “mantener los drenajes en condiciones es clave para evitar anegamientos y desbordes durante los días de lluvias intensas”.
“En este canal estamos desarrollando, junto al Comité de Cuenca, las tareas de limpieza y desmalezamiento a lo largo de 16 kilómetros. En esa extensión, el Canal Sur conduce los excedentes hídricos desde el casco urbano de Esperanza hasta su desembocadura en el Río Salado".
"Y en ese recorrido también permite acelerar el escurrimiento del agua proveniente en zonas rurales de Empalme San Carlos, favoreciendo el drenaje de áreas productivas”, explicó el ministro Enrico sobre el alcance de la obra.
Desde la Secretaría de Recursos Hídricos explicaron que, en el marco de esta intervención, se realizan tareas de destronque y desmalezamiento manual, además del uso de una máquina del Comité de Cuencas para la limpieza de fondo y taludes del canal. Actualmente, los trabajos avanzan en los primeros 5 kilómetros del canal, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos.
Las tareas en marcha
En relación a ello, el secretario del área, Nicolás Mijich, precisó que “con estas acciones se mejora el drenaje de aproximadamente 8.000 hectáreas productivas y urbanas. Por las dimensiones del canal, es imprescindible el trabajo conjunto entre la Provincia y el Comité de Cuencas Zona Centro Este para llevar adelante estas tareas de mantenimiento”.
“En 10 kilómetros se ejecuta un desmalezamiento manual debido al crecimiento de árboles dentro del canal, mientras que en otros 6 kilómetros el Comité de Cuencas y el municipio ya habían realizado tareas de desmalezamiento, por lo que actualmente se avanza con trabajos de limpieza”, contó Mijich sobre los detalles operativos de la obra.
Por su parte, la diputada provincial Jimena Senn, remarcó que estas obras son fundamentales para acompañar el desarrollo de nuestras comunidades y brindar respuestas concretas a una problemática histórica como es el manejo del agua.
"Desde la Legislatura venimos impulsando este tipo de intervenciones en articulación con el Gobierno Provincial, porque sabemos que mejorar el escurrimiento no sólo previene anegamientos sino que también protege la producción y mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas del departamento Las Colonias”.