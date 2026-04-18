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Operativos aéreos en Santa Fe con el Subjefe de Policía a la cabeza

Con un helicóptero, las autoridades dispusieron una serie de vuelos de apoyo preventivo por eventos masivos en la ciudad. El viernes fue por el partido de Unión y este sábado por la peregrinación a Guadalupe.

El operativo busca brindar protección a los miles de peregrinos. Foto: El LitoralEl operativo busca brindar protección a los miles de peregrinos. Foto: El Litoral
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El Subjefe de Policía, director general Lic. Carlos Pagano, supervisó acciones preventivas y brindó apoyo aéreo a las unidades desplegadas en eventos de gran convocatoria que desde este viernes se desarrollan en la ciudad de Santa Fe.

En este sentido, durante la noche del viernes, en el marco del encuentro futbolístico entre Unión y Newell’s Old Boys, se implementó el empleo operativo del helicóptero policial “Halcón”, brindando apoyo visual estratégico a las unidades en tierra y a la Central de Emergencias 911 mediante vuelos de observación programados.

El helicóptero surcó los cielos de Santa Fe en apoyo de las patrullas. Foto: El LitoralEl helicóptero surcó los cielos de Santa Fe en apoyo de las patrullas. Foto: El Litoral

Por otra parte, en la jornada de este sábado, el helicóptero se encuentra afectado a un nuevo operativo de apoyo aéreo destinado a los peregrinos que se dirigen hacia la Basílica de Guadalupe, acompañando y reforzando la seguridad durante su recorrido.

Estrategias

Además, participaron la Subjefa de la Unidad Regional I, el Jefe del Departamento Informaciones, el Jefe de la Unidad Regional XI y el Director de la Guardia Provincial.

El Subjefe de la Policía encabezó vuelos. Foto: El LitoralEl Subjefe de la Policía encabezó vuelos. Foto: El Litoral

Estas acciones forman parte de las estrategias dispuestas por la Jefatura de Policía de la Provincia, con el fin de fortalecer la presencia preventiva, optimizar la capacidad de respuesta y garantizar la seguridad en eventos masivos y manifestaciones religiosas.

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