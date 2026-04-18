El Subjefe de Policía, director general Lic. Carlos Pagano, supervisó acciones preventivas y brindó apoyo aéreo a las unidades desplegadas en eventos de gran convocatoria que desde este viernes se desarrollan en la ciudad de Santa Fe.
Operativos aéreos en Santa Fe con el Subjefe de Policía a la cabeza
Con un helicóptero, las autoridades dispusieron una serie de vuelos de apoyo preventivo por eventos masivos en la ciudad. El viernes fue por el partido de Unión y este sábado por la peregrinación a Guadalupe.
En este sentido, durante la noche del viernes, en el marco del encuentro futbolístico entre Unión y Newell’s Old Boys, se implementó el empleo operativo del helicóptero policial “Halcón”, brindando apoyo visual estratégico a las unidades en tierra y a la Central de Emergencias 911 mediante vuelos de observación programados.
Por otra parte, en la jornada de este sábado, el helicóptero se encuentra afectado a un nuevo operativo de apoyo aéreo destinado a los peregrinos que se dirigen hacia la Basílica de Guadalupe, acompañando y reforzando la seguridad durante su recorrido.
Estrategias
Además, participaron la Subjefa de la Unidad Regional I, el Jefe del Departamento Informaciones, el Jefe de la Unidad Regional XI y el Director de la Guardia Provincial.
Estas acciones forman parte de las estrategias dispuestas por la Jefatura de Policía de la Provincia, con el fin de fortalecer la presencia preventiva, optimizar la capacidad de respuesta y garantizar la seguridad en eventos masivos y manifestaciones religiosas.