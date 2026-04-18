Uniformados de la Policía Federal Argentina cayeron este viernes sobre una serie de domicilios de barrio La Ranita, en el extremo noroeste del a ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por microtráfico de estupefacientes.
Allanamientos a “kioscos de drogas” en barrio La Ranita
Cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos durante el operativo solicitado por la fiscalía provincial y ejecutado por efectivos de la Policía Federal Argentina.
El operativo fue solicitado por el fiscal Arturo Haidar, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de distintas denuncias por venta de droga al menudeo, y ordenado por la Justicia santafesina.
Cuatro mujeres y un hombre de entre 22 y 48 años fueron arrestados en siete allanamientos realizados en viviendas ubicadas en un pasillo en Combatientes de Malvinas al 6900.
“El abordaje del caso responde a los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal”, se explicó desde el organismo provincial.
Drogas
Los allanamientos fueron realizados por personal de la Policía Federal que, además de la detención de las cinco personas, secuestró marihuana, dos piedras de cocaína que pesaron en total 136 gramos y 169 envoltorios nailon que contenían la misma droga ya fraccionada para su venta al menudeo.
El personal también secuestró un revólver calibre .32 y seis municiones; dos motos; 15 teléfonos celulares y seis chips; una balanza de precisión y dinero en efectivo.