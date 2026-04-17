La investigación por las muertes de dos jóvenes de 22 años, ocurrida entre la tarde del jueves y la madrugada de este viernes 17 de abril en dos departamentos de Rosario apunta a que se trató de un femicidio seguido de suicidio.
Pareja muerta en Rosario: la hipótesis más firme es femicidio y suicidio
Así lo determinaron distintas pericias realizadas a los teléfonos de las víctimas y a la revisión inicial del departamento donde fue hallada la joven con una herida de arma blanca.
Fuentes de la Fiscalía Regional Segunda señalaron que "las tareas investigativas llevadas adelante por orden de la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, determinaron que la hipótesis más concreta de investigación es el femicidio de Sophia Civarelli, de 22 años, seguido del suicidio de quién era su pareja, Valentín Alcida, de 22 años".
"Tras el análisis de las tareas investigativas solicitadas por la fiscal interviniente vinculadas a las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de los fallecidos, toma de testimonios, relevamiento y levantamiento de rastos en la escena del hecho se determina el femicidio como principal hipótesis de investigación", indicaron.
La fiscal pidió que se realice la autopsia de la víctima en el Instituto Médico Legal de Rosario bajo el protocolo de femicidio.
Y también se informó que hay tareas investigativas que permanecen en reserva para dilucidar mecánica y motivación del hecho.
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