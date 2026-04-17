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Rosario: investigan presunto femicidio y posterior suicidio

Una joven fue hallada con una herida de arma blanca en un departamento del macrocentro. Y su novio se lanzó al vacío desde otro departamento y falleció en el Heca.

Rosario: investigan presunto femicidio y posterior suicidio. Foto: Marcelo Manera.Rosario: investigan presunto femicidio y posterior suicidio. Foto: Marcelo Manera.
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La justicia y la policía investigan un probable femicidio y posterior suicidio ocurrido en la madrugada de este viernes 17 de abril en Rosario.

Según los primeros datos, poco después de las 4:30 AM ingresó en el sistema 911 el llamado de un joven, identificado como Valentín A., de 22 años, y dijo que su novia, la llamada Sofía S., se había cortado el cuello con un arma blanca.

rosario patrullero marcelo maneraUna joven fue hallada con una herida de arma blanca en un departamento del macrocentro. Crédito: Marcelo Manera.

A los pocos minutos ingresaron al menos 2 llamados más, uno indicando que una persona de sexo masculino se había arrojado al vacío desde un departamento ubicado en calle 3 de Febrero al 1100.

El muchacho (Valentín) fue encontrado en la vía pública, gravemente herido y fue trasladado al hospital de emergencias, donde falleció a los pocos minutos.

rosario marcelo maneraEl muchacho fue encontrado en la vía pública. Foto: Marcelo Manera.

En tanto, el otro llamado era de una chica que contó el joven lo había llamado para decirle que su novia (Sofía) estaba herida en su departamento, y dio detalles del lugar: un departamento ubicado por calle 3 de Febrero al 2400. Personal policial fue hasta la propiedad y encontró a la joven con una herida cortante a la altura del cuello, sin vida.

Se pidió intervención de la Policía de Investigaciones.

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