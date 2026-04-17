La justicia y la policía investigan un probable femicidio y posterior suicidio ocurrido en la madrugada de este viernes 17 de abril en Rosario.
Rosario: investigan presunto femicidio y posterior suicidio
Una joven fue hallada con una herida de arma blanca en un departamento del macrocentro. Y su novio se lanzó al vacío desde otro departamento y falleció en el Heca.
Según los primeros datos, poco después de las 4:30 AM ingresó en el sistema 911 el llamado de un joven, identificado como Valentín A., de 22 años, y dijo que su novia, la llamada Sofía S., se había cortado el cuello con un arma blanca.
A los pocos minutos ingresaron al menos 2 llamados más, uno indicando que una persona de sexo masculino se había arrojado al vacío desde un departamento ubicado en calle 3 de Febrero al 1100.
El muchacho (Valentín) fue encontrado en la vía pública, gravemente herido y fue trasladado al hospital de emergencias, donde falleció a los pocos minutos.
En tanto, el otro llamado era de una chica que contó el joven lo había llamado para decirle que su novia (Sofía) estaba herida en su departamento, y dio detalles del lugar: un departamento ubicado por calle 3 de Febrero al 2400. Personal policial fue hasta la propiedad y encontró a la joven con una herida cortante a la altura del cuello, sin vida.
Se pidió intervención de la Policía de Investigaciones.