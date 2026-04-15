Registro Automotor de Coronda

Condenaron a un cordobés por usar documentación falsa para transferir una camioneta robada

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictó una pena de tres años de prisión efectiva contra Elías Joel Baldiviezo Bortko, quien intentó inscribir a su nombre una VW Amarok con papeles apócrifos. La condena se unificó con otra previa dictada en Córdoba.