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Atraparon a cinco delincuentes menores de edad luego de un asalto a mano armada

Robaron una moto, pero fueron detenidos poco después por la policía. Se movilizaban encapuchados en una camioneta VW de color blanco que fue incautada.

El momento en que la policía intercepta la camioneta de los ladrones.El momento en que la policía intercepta la camioneta de los ladrones.
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Una banda de jóvenes delincuentes perpetraron un robo calificado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe y se llevaron una moto de 110 centímetros cúbicos, pero no llegaron lejos porque fueron atrapados por un rápido operativo policial.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en la zona norte de la capital provincial.

El asalto tuvo lugar en inmediaciones del cruce de avenidas Aristóbulo del Valle y Gorriti.

Según se informó, la víctima manifestó que fue interceptada por una camioneta tipo pick up blanca, cuyos ocupantes —varios individuos encapuchados— le cruzaron el vehículo y, bajo amenazas, le sustrajeron su motovehículo.

Cerrojo

Tras el aviso a la Central de Emergencias 911, se desplegó un operativo en la zona. Minutos más tarde, efectivos policiales lograron dar con la moto sustraída, que se encontraba abandonada a pocos metros del lugar del hecho.

En el marco del procedimiento, fueron aprehendidos cinco menores de edad, quienes fueron trasladados a la Comisaría 11ª y allí quedaron a disposición de la Justicia competente.

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