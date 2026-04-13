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Tres delincuentes fueron sorprendidos cuando robaban cables de la vía pública de Santa Fe y Santo Tomé

Dos fueron sorprendidos durante la madrugada, en las calles de Santo Tomé. El otro cayó en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe, cuando cortaba fibra óptica.

El detenido en barrio San Lorenzo tiene 36 años. Foto: El LitoralEl detenido en barrio San Lorenzo tiene 36 años. Foto: El Litoral
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Tres ladrones fueron atrapados este lunes por la policía cuando trataban de robar cableado de la vía pública, en distintas ciudades del departamento santafesino La Capital.

El primero de los incidentes ocurrió en horas de la madrugada y el procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé.

Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 porque en el cruce de calles 3 de Febrero y Balcarce de la mencionada ciudad había dos sujetos robando cables.

Una de las sierras incautadas en Santo Tomé. Foto: El LitoralUna de las sierras incautadas en Santo Tomé. Foto: El Litoral

Con sierras

Los uniformados llegaron al lugar y sorprendieron a los sospechosos cuando trataban de retirar del lugar un extenso cable.

En su poder también tenían dos sierras de aproximadamente 45 centímetros cada una.

Las herramientas y los 20 metros de cable de fibra óptica fueron incautados.

Las actuaciones continúan en dependencias de la Comisaría de Distrito 12a.

Los arrestados tienen 36 y 28 años.

El cable de fibra óptica que trataba de robar el delincuente en barrio San Lorenzo de Santa Fe. Foto: El LitoralEl cable de fibra óptica que trataba de robar el delincuente enSanta Fe. Foto: El Litoral

San Lorenzo

El otro episodio tuvo lugar en barrio San Lorenzo, en la zona suroeste de la capital provincial.

También a raíz de llamados a la Central de Emergencias 911, una patrulla del Comando Radioeléctrico arribó a la cuadra de General López al 4400.

Allí, encontraron a un sujeto de 36 años en plena tarea de cortar cables de un poste de luz.

Los uniformados incautaron entonces 50 metros de cable de cobre encamisado, además de una bolsa con varios cables de distinto tipo.

El involucrado fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 2ª, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

En ambos casos, interviene el Ministerio Público de la Acusación.

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