Un conocido violinista de Esperanza será juzgado por la muerte de un motociclista, al que chocó en septiembre de 2023. El juicio a Emiliano Nicolás Billoud fue programado para el 22 de junio, cuando se enfrentará al pedido de condena a 10 años de prisión por el homicidio de Sebastián Nagel.
Violinista esperancino irá a juicio por chocar y matar a un motociclista
El debate fue agendado para finales de junio en los tribunales. La fiscalía insistirá con la acusación por homicidio simple, no culposo, y pedirá que condenen a Emiliano Billoud a 10 años de prisión.
El juez penal Pablo Busaniche estará a cargo del debate oral y público, que se extenderá durante cuatro jornadas, hasta que el 25 de junio el magistrado dé a conocer su veredicto.
El fiscal Alejandro Benítez estuvo a cargo de la investigación y acusó a Billoud como autor de homicidio simple, no culposo, tras considerar que el músico actuó de forma "indiferente, excesivamente temeraria, peligrosa y exageradamente superadora de toda tolerancia de riesgo permitido".
El juicio buscará desentrañar los pormenores de lo ocurrido la madrugada del 23 de septiembre de 2023. Dentro de las evidencias que presentará la fiscalía, se encuentran las pericias que determinaron que Billoud conducía alcoholizado, y a una velocidad que triplicaba el máximo permitido.
Alcohol, velocidad e intento de fuga
Los hechos que se ventilarán en la audiencia ocurrieron aproximadamente a las 5 de la mañana.
Según la acusación fiscal, el violinista conducía una camioneta Honda HR-V por la calle Moreno de la ciudad de Esperanza en sentido sur-norte, y al llegar a la esquina de Cullen, el imputado ingresó a la intersección "circulando aproximadamente a 90 km de velocidad" en una zona donde la máxima permitida es de apenas 30 km/h.
El impacto fue devastador. La camioneta embistió violentamente a la motocicleta Guerrero G110 Trip en la que circulaba Nagel. De acuerdo con el informe accidentológico, el vehículo de Billoud no sólo no disminuyó la velocidad ni respetó el derecho de paso, sino que tras el choque arrastró al birrodado y a su conductor al menos cincuenta metros, hasta que finalmente se detuvo contra un cordón.
Para la fiscalía, la conducta del acusado fue "indiferente, excesivamente temeraria, peligrosa y exageradamente superadora de toda tolerancia de riesgo permitido".
Un punto clave de la acusación radica en el estado en que se encontraba el conductor al momento del siniestro. Los exámenes de toxicología forense realizados a Billoud arrojaron un resultado positivo de 1,7 g/l de alcohol en sangre. En contraste, el de la víctima fue negativo.
Además, la acusación detalla que, tras el impacto, el acusado se habría negado a dar sus datos personales y "se fue caminando, retirándose del lugar", debiendo ser interceptado por la policía a casi dos cuadras del hecho.
Desenlace fatal
La víctima sufrió heridas de extrema gravedad que obligaron a su traslado urgente. Primero fue atendido en el SAMCO local, donde se le diagnosticaron "traumatismos severos de cráneo y traumatismo cerrado de abdomen", y posteriormente fue derivado al Hospital Cullen de Santa Fe.
A pesar de los esfuerzos médicos y las tareas de reanimación en la Unidad de Terapia Intensiva, Nagel falleció el 24 de septiembre de 2023 a las 11 por "muerte encefálica".
El fiscal Benítez espera lograr que Billoud sea condenado a 10 años de prisión, y se le impongan 10 años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores. Fundamentó su pedido en el "absoluto desprecio por la vida y la seguridad ajenas por parte del acusado", sumado a su actitud posterior al hecho.
El acusador presentará ante el juez las pericias, registros de cámaras de seguridad, informes de planimetría y diversos testimonios. El juicio, que comenzará el 22 de junio, será el espacio donde se analice lo ocurrido esa trágica madrugada.