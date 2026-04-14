En la audiencia que se desarrolló el último jueves, el fiscal Iván Raposo brindó detalles sobre las declaraciones de dos mujeres, quienes se presentaron como testigos arrepentidas y brindaron detalles en relación al funcionamiento de las dos principales organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en Venado Tuerto y la región.
Narco dólar en Venado Tuerto: dos testigos complican la situación de los empresarios imputados
Las bandas operaban desde la cárcel a través de los líderes Maximiliano Ezequiel Ríos y Augusto Nicolás Cechetti, actualmente detenidos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la forma en que estas redes se abastecían de divisas extranjeras para financiar la compra de droga: mediante el cambio ilegal de pesos por dólares en una agencia de turismo local ubicada en la intersección de Belgrano y 9 de Julio.
Según su relato, las bandas operaban desde la cárcel a través de los líderes Maximiliano Ezequiel Ríos y Augusto Nicolás Cechetti, actualmente detenidos.
Sin embargo, lo que más sorprendió fue la forma en que estas redes se abastecían de divisas extranjeras para financiar la compra de droga: mediante el cambio ilegal de pesos por dólares en una agencia de turismo local ubicada en la intersección de Belgrano y 9 de Julio.
Las testigos, cuyas identidades no fueron reveladas por razones de seguridad, contaron cómo las organizaciones criminales recurrían a la agencia de turismo de Ezequiel A., dueño del local, para convertir grandes sumas de dinero en efectivo, provenientes de la venta de estupefacientes, en dólares estadounidenses.
Según las declaraciones, este proceso de cambio de divisas era realizado sin ningún tipo de control o registro formal. “Nunca nos preguntaron por el origen del dinero ni nos dieron recibos. Todo era en negro”, aseguró una de las mujeres, quien trabajaba de forma directa con los cabecillas de la organización.
Los detalles que las testigos compartieron fueron fundamentales para entender cómo operaban las dos organizaciones en Venado Tuerto y en otras localidades del sur-sur santafesino.
Las claves
Según la fiscalía, la participación de Ezequiel A. fue clave, ya que proveía a los narcos de los dólares necesarios para realizar sus compras de estupefacientes, los cuales luego eran distribuidos y comercializados en el mercado local.
Ezequiel, quien fue imputado como “partícipe secundario” en el tráfico de estupefacientes, es señalado como uno de los principales responsables de facilitar este intercambio de dinero. Según las investigaciones, además de las transacciones que se realizaban con billetes en efectivo, el dueño de la agencia recibió transferencias bancarias de parte de miembros de las organizaciones.
En particular, se destaca una por un total de 1.471.750 pesos provenientes de intermediarios cercanos a los cabecillas de las bandas, que operaban desde la cárcel.
Por su parte, su suegro, Jorge K., también fue imputado en el caso por su rol como colaborador financiero de la organización.
Se le atribuye haber recibido una suma de 1.240.000 pesos mediante transferencias bancarias realizadas por parte de Kiara Rocío D., una de las implicadas en el tráfico de drogas. Además, enfrenta cargos por la tenencia ilegal de varias armas de fuego, que fueron encontradas en su hogar durante el allanamiento de las últimas semanas.
Detalles
Las declaraciones de las testigos arrepentidas también ofrecieron detalles sobre cómo era la operatoria dentro de la agencia de turismo. “Yo mandaba un mensaje por WhatsApp preguntando el precio del dólar, luego llegaba a la agencia, me atendía una chica, le daba el dinero en efectivo, y me daban los dólares”, relató una de las mujeres.
Según su testimonio, este proceso se repetía semanalmente, con sumas que oscilaban entre los 700.000 y 1.000.000 de pesos, dependiendo de la cantidad de dinero que recaudaban. En tanto, otras de las organizaciones, adquiría mensualmente una suma cerca a los 8.000 dólares.
El relato de las testigos fue confirmado por la declaración de una empleada de la agencia, quien indicó que todas las transacciones eran supervisadas por Ezequiel A.
“Él fijaba los precios, daba las instrucciones y autorizaba todas las operaciones. Nadie más podía hacer nada sin su consentimiento”, afirmó, quien también detalló que no se realizaba ningún tipo de control sobre el origen del dinero o la identidad de los clientes.
En el allanamiento realizado el 31 de marzo, en la agencia de turismo los agentes policiales incautaron la suma total de 7.027.200 de pesos, 12.215 euros y 39.438 dólares.
El caso sigue en plena investigación. El fiscal Iván Raposo destacó la importancia de las declaraciones de las testigos, ya que brindaron una visión integral sobre cómo se desarrollaba la operatoria de cambio de divisas y cómo las bandas narcos se beneficiaban de la actividad ilícita.