#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Apuesta a la modernización

Rafaela: Tognolo tomó el mando de la Unidad Regional V con foco en seguridad y tecnología

En un acto encabezado por el ministro Pablo Cococcioni, Alejandro Tognolo fue presentado como nuevo jefe policial en Rafaela y anticipó una gestión basada en análisis criminal y articulación territorial.

Alejandro Tognolo es el nuevo jefe de la URV de Policía: “Encontramos un trabajo ordenado y con la vara muy alta”Alejandro Tognolo es el nuevo jefe de la URV de Policía: “Encontramos un trabajo ordenado y con la vara muy alta”
Seguinos en
Por: 

El Gobierno de Santa Fe oficializó la designación de Alejandro Tognolo como nuevo jefe de la Unidad Regional V de Policía, con sede en Rafaela, en un acto encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Tras su asunción, el flamante jefe destacó el estado actual de la fuerza en el departamento Castellanos y planteó los ejes de trabajo para esta nueva etapa.

Continuidad y nuevos desafíos

Tognolo remarcó que su gestión buscará sostener el camino iniciado por la conducción anterior. “Encuentro un departamento y un trabajo ordenado, con una vara muy alta, y es un doble desafío”, expresó.

Alejandro Tognolo es el nuevo jefe de la URV de Policía: “Encontramos un trabajo ordenado y con la vara muy alta”Alejandro Tognolo es el nuevo jefe de la URV de Policía: “Encontramos un trabajo ordenado y con la vara muy alta”

En ese sentido, valoró la tarea realizada por su antecesor. “Venimos a darle continuidad a lo que vino haciendo el director general Carlos Pagano, junto con el director Fernando Mendoza”, afirmó.

Al mismo tiempo, adelantó que se evaluarán nuevas medidas para optimizar el funcionamiento. “Vamos a articular algunas nuevas disposiciones que puedan llegar a darle una mejora a la dinámica de trabajo”, indicó.

Problemáticas locales y prevención

Consultado sobre la realidad de la ciudad, el nuevo jefe mencionó algunas de las situaciones a abordar. “Ya está todo articulado para la puesta en marcha de un decreto acerca de los ‘trapitos’, que es una gran problemática”, señaló.

Además, explicó que el enfoque será integral en todo el departamento. “Hay que atender distintas necesidades que hay en otros puntos, que tienen otra dinámica y merecen otra atención”, sostuvo.

Alejandro Tognolo es el nuevo jefe de la URV de Policía: “Encontramos un trabajo ordenado y con la vara muy alta”Alejandro Tognolo es el nuevo jefe de la URV de Policía: “Encontramos un trabajo ordenado y con la vara muy alta”

Tognolo subrayó que el trabajo se apoyará en herramientas tecnológicas y análisis del delito. “Vamos a trabajar con toda la tecnología que viene aportando el gobierno de la provincia, ubicando los recursos de manera estratégica a través del análisis criminal”, detalló.

Articulación con autoridades locales

El nuevo jefe indicó que aún no mantuvo reuniones formales con el intendente de Rafaela, pero anticipó próximos encuentros. “Estamos en vísperas de empezar a conocer a todos los intendentes y presidentes comunales”, dijo.

Mirá tambiénBorla recorrió el inicio del hormigonado en la Ruta 2, una obra clave para la región

Finalmente, recordó su paso por la Unidad Regional XIII de San Cristóbal, donde se desempeñó durante ocho meses. “Pudimos llevar adelante un cambio radical en materia de prevención, utilizando los recursos de manera focalizada, como lo venimos a hacer acá”, concluyó.

“Es un día trascendente para la Policía de Santa Fe”, destacó Cococcioni

Durante la ceremonia, Cococcioni remarcó la relevancia institucional del cambio de autoridades y vinculó la designación con la necesidad de garantizar continuidad en la conducción de una departamental que, según indicó, mantiene buenos indicadores de operatividad.

“Es un día muy trascendente para la Policía de Santa Fe, y en particular para el departamento Castellanos y para la Unidad Regional V, en virtud de que el saliente jefe de unidad ha asumido como subjefe de Policía de la provincia, el director general Carlos Pagano. Se hacía necesario, por supuesto, efectivizar la cobertura de esta jefatura”, señaló.

Mirá tambiénPrisión preventiva para cuatro hombres investigados por la venta de droga al menudeo en Suardi

Sobre el nuevo titular de la URV, agregó: “El director de Policía Alejandro Tognolo proviene del departamento San Cristóbal, que fue su último destino”.

Una departamental “ordenada” y con recursos adicionales en camino

El ministro sostuvo que la Unidad Regional V presenta actualmente un funcionamiento satisfactorio en términos de despliegue y presencia policial, aunque reconoció que aún es necesario reforzar la prevención, especialmente en la ciudad de Rafaela.

“La unidad la vemos ordenada en cuanto a sus indicadores principales de policiamiento, es decir, la cantidad de móviles en calle, la cantidad de identificaciones y la cantidad de aprehensiones en averiguación de antecedentes. La verdad es que es un despliegue muy satisfactorio”, afirmó.

Mirá tambiénImpresionante choque múltiple en la autopista Rosario–Santa Fe; un herido fue evacuado en helicóptero

En ese sentido, anticipó que habrá recursos adicionales para fortalecer la presencia policial en sectores clave.

“Seguramente, con algunos recursos adicionales que en estos días se van a empezar a notar, vamos a poder mejorar lo que es la presencia y la operatividad en la zona céntrica, en los horarios diurnos, para atacar sobre todo el delito predatorio común, que de alguna manera es la primera cara y la primera imagen de la seguridad en una ciudad como Rafaela”, explicó.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Ministerio de Seguridad
Rafaela
Pablo Cococcioni
Castellanos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro