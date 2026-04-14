El Gobierno de Santa Fe oficializó la designación de Alejandro Tognolo como nuevo jefe de la Unidad Regional V de Policía, con sede en Rafaela, en un acto encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Rafaela: Tognolo tomó el mando de la Unidad Regional V con foco en seguridad y tecnología
En un acto encabezado por el ministro Pablo Cococcioni, Alejandro Tognolo fue presentado como nuevo jefe policial en Rafaela y anticipó una gestión basada en análisis criminal y articulación territorial.
Tras su asunción, el flamante jefe destacó el estado actual de la fuerza en el departamento Castellanos y planteó los ejes de trabajo para esta nueva etapa.
Continuidad y nuevos desafíos
Tognolo remarcó que su gestión buscará sostener el camino iniciado por la conducción anterior. “Encuentro un departamento y un trabajo ordenado, con una vara muy alta, y es un doble desafío”, expresó.
En ese sentido, valoró la tarea realizada por su antecesor. “Venimos a darle continuidad a lo que vino haciendo el director general Carlos Pagano, junto con el director Fernando Mendoza”, afirmó.
Al mismo tiempo, adelantó que se evaluarán nuevas medidas para optimizar el funcionamiento. “Vamos a articular algunas nuevas disposiciones que puedan llegar a darle una mejora a la dinámica de trabajo”, indicó.
Problemáticas locales y prevención
Consultado sobre la realidad de la ciudad, el nuevo jefe mencionó algunas de las situaciones a abordar. “Ya está todo articulado para la puesta en marcha de un decreto acerca de los ‘trapitos’, que es una gran problemática”, señaló.
Además, explicó que el enfoque será integral en todo el departamento. “Hay que atender distintas necesidades que hay en otros puntos, que tienen otra dinámica y merecen otra atención”, sostuvo.
Tognolo subrayó que el trabajo se apoyará en herramientas tecnológicas y análisis del delito. “Vamos a trabajar con toda la tecnología que viene aportando el gobierno de la provincia, ubicando los recursos de manera estratégica a través del análisis criminal”, detalló.
Articulación con autoridades locales
El nuevo jefe indicó que aún no mantuvo reuniones formales con el intendente de Rafaela, pero anticipó próximos encuentros. “Estamos en vísperas de empezar a conocer a todos los intendentes y presidentes comunales”, dijo.
Finalmente, recordó su paso por la Unidad Regional XIII de San Cristóbal, donde se desempeñó durante ocho meses. “Pudimos llevar adelante un cambio radical en materia de prevención, utilizando los recursos de manera focalizada, como lo venimos a hacer acá”, concluyó.
“Es un día trascendente para la Policía de Santa Fe”, destacó Cococcioni
Durante la ceremonia, Cococcioni remarcó la relevancia institucional del cambio de autoridades y vinculó la designación con la necesidad de garantizar continuidad en la conducción de una departamental que, según indicó, mantiene buenos indicadores de operatividad.
“Es un día muy trascendente para la Policía de Santa Fe, y en particular para el departamento Castellanos y para la Unidad Regional V, en virtud de que el saliente jefe de unidad ha asumido como subjefe de Policía de la provincia, el director general Carlos Pagano. Se hacía necesario, por supuesto, efectivizar la cobertura de esta jefatura”, señaló.
Sobre el nuevo titular de la URV, agregó: “El director de Policía Alejandro Tognolo proviene del departamento San Cristóbal, que fue su último destino”.
Una departamental “ordenada” y con recursos adicionales en camino
El ministro sostuvo que la Unidad Regional V presenta actualmente un funcionamiento satisfactorio en términos de despliegue y presencia policial, aunque reconoció que aún es necesario reforzar la prevención, especialmente en la ciudad de Rafaela.
“La unidad la vemos ordenada en cuanto a sus indicadores principales de policiamiento, es decir, la cantidad de móviles en calle, la cantidad de identificaciones y la cantidad de aprehensiones en averiguación de antecedentes. La verdad es que es un despliegue muy satisfactorio”, afirmó.
En ese sentido, anticipó que habrá recursos adicionales para fortalecer la presencia policial en sectores clave.
“Seguramente, con algunos recursos adicionales que en estos días se van a empezar a notar, vamos a poder mejorar lo que es la presencia y la operatividad en la zona céntrica, en los horarios diurnos, para atacar sobre todo el delito predatorio común, que de alguna manera es la primera cara y la primera imagen de la seguridad en una ciudad como Rafaela”, explicó.