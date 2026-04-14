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Detuvieron en Sauce Viejo a un joven buscado por un homicidio ocurrido en 2025

Fue capturado tras cinco allanamientos realizados en barrio La Barranquera. Le secuestraron un revólver, una tumbera y cartuchos de distintos calibres.

Detención en Sauce Viejo de un joven buscado por homicidio. Foto: GentilezaDetención en Sauce Viejo de un joven buscado por homicidio. Foto: Gentileza
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Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un joven de 21 años identificado como E.E.N., en el marco de una causa por homicidio ocurrido el 23 de marzo de 2025, tras una serie de allanamientos realizados en el barrio La Barranquera (jurisdicción de Sauce Viejo). Además, el apresado fue imputado por tenencia indebida de armas de fuego.

Las medidas fueron llevadas adelante por la División Capturas del Departamento Operativo Región I, en cumplimiento de órdenes dispuestas por el juez de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1, José Luis García Troiano, a partir de un requerimiento del fiscal Gonzalo Iglesias, de la Unidad Fiscal de Homicidios.

Cinco viviendas

Los procedimientos se concretaron en cinco viviendas emplazadas dentro de un mismo predio, en la intersección de calles 18 y 57, donde los investigadores centraron su accionar en función de tareas previas de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso.

Como resultado de los allanamientos, los efectivos lograron dar con el joven, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente en el marco de la causa por homicidio, procediendo a su aprehensión sin que se registraran incidentes.

Un revólver y una "tumbera"

Durante las requisas, además, se secuestró un revólver calibre .32 sin marca ni numeración visible, cinco cartuchos intactos del mismo calibre, un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, veintiún cartuchos calibre 28 marca Orbea y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje.

Detención en Sauce Viejo de un joven buscado por homicidio.Las armas y municiones que fueron secuestradas. Foto: Gentileza

A partir de estos hallazgos, al detenido se le sumó la imputación por Tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y de uso prohibido, mientras que fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

La investigación continúa su curso con el objetivo de esclarecer completamente el hecho ocurrido en 2025 y determinar posibles vinculaciones con otros episodios delictivos en la zona.

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