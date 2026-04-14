Un hombre de 75 años identificado como C. F. resultó gravemente herido en un siniestro vial ocurrido en General Paz 5800, en la ciudad de Santa Fe, y falleció horas más tarde en el Hospital José María Cullen, donde permanecía internado en estado crítico. El hecho es investigado como Homicidio culposo, con intervención de la Comisaría 5ª y con imputado a determinar.
Murió un hombre que había sido embestido en General Paz
La víctima, de 75 años, había sufrido la amputación de una pierna y permanecía en estado crítico. Tras agonizar algunas horas en el hospital Cullen, se produjo su fallecimiento.
De acuerdo a las actuaciones, el ingreso de la víctima al efector público fue informado por personal del Destacamento 11 del hospital, tras su traslado en una unidad del servicio de emergencias 107. El paciente fue examinado por la médica de guardia, quien diagnosticó politraumatismos severos y una fractura expuesta de tibia y peroné en el miembro inferior izquierdo.
Frente a la gravedad de las lesiones, el equipo médico dispuso la amputación del miembro afectado como medida de urgencia, tras lo cual el paciente fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI ), donde quedó internado en estado crítico y con pronóstico reservado.
Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, alrededor de las 17:40 del lunes se produjo el fallecimiento del hombre, según informó la médica a cargo de la Unidad de Terapia Intensiva.
A partir del deceso, el hecho fue recaratulado como Homicidio culposo en siniestro vial, quedando la investigación a cargo de la dependencia interviniente, mientras se procura establecer las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad de terceros.