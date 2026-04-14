Departamento San Cristóbal

Prisión preventiva para cuatro hombres investigados por la venta de droga al menudeo en Suardi

Así lo resolvió el camarista Matías Drivet, luego de una audiencia de apelación que se llevó a cabo de manera remota en los tribunales de Rafaela. Los imputados tienen entre 23 y 31 años y sus iniciales son RAV, MDC, GEV y AAG. De acuerdo con la atribución delictiva, comercializaban cocaína y marihuana.