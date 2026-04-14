Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva impuesta a cuatro hombres a los que se investiga por vender drogas al menudeo en Suardi (departamento San Cristóbal). Los imputados tienen 23, 29, 30 y 31 años, y sus respectivas iniciales son RAV, MDC, GEV y AAG.
Prisión preventiva para cuatro hombres investigados por la venta de droga al menudeo en Suardi
Así lo resolvió el camarista Matías Drivet, luego de una audiencia de apelación que se llevó a cabo de manera remota en los tribunales de Rafaela. Los imputados tienen entre 23 y 31 años y sus iniciales son RAV, MDC, GEV y AAG. De acuerdo con la atribución delictiva, comercializaban cocaína y marihuana.
Las privaciones cautelares de la libertad fueron ratificadas por el camarista Matías Drivet, luego de una audiencia de apelación realizada de manera remota en los tribunales de Rafaela.
El fiscal Emiliano Odriozola representó al MPA ante el magistrado.
El abordaje de los ilícitos investigados se encuadra en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Peligros procesales
Odriozola señaló que “el camarista rechazó los agravios de los defensores de los cuatro imputados y planteó que las evidencias que aportamos desde la Fiscalía permitían ratificar la materialidad de los hechos y confirmar la resolución del juez de primera instancia con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso”.
En ese sentido, el fiscal mencionó que “se refutó que la cantidad de estupefacientes secuestrada era escasa y que las tareas de campo habían sido insuficientes, que es lo que sostenían los abogados de los hombres investigados”.
“Al fundamentar su decisión, el magistrado de segunda instancia contempló que, en caso de condena, la pena a aplicar a cada uno de los imputados sería de ejecución efectiva”, especificó el fiscal.
También, Odriozola valoró que “el camarista no hizo lugar a medidas alternativas a la preventiva propuestas por la Defensa, debido a que de ese modo no era posible mitigar los riesgos de entorpecimiento probatorio”.
El funcionario del MPA recordó que “en diversos allanamientos realizados el sábado 15 de noviembre del año pasado, se pudo determinar que los cuatro imputados comercializaban cocaína y marihuana al menudeo en sus respectivos domicilios”.
Asimismo, Odriozola precisó que “en el marco del mismo legajo penal, también está imputada y en prisión preventiva una mujer de 35 años, cuyas iniciales son VML”, y explicó que “su situación procesal no fue analizada por el camarista en virtud de que ya había sido revisada por un juez de primera instancia que prorrogó por 90 días la medida cautelar”.
Otros delitos
El fiscal informó que “en el domicilio del hombre de iniciales RAV, agentes de la PDI secuestraron una escopeta calibre 16 y un revólver calibre 38”. Según agregó, “las dos armas son aptas para efectuar disparos y el imputado no tenía la debida autorización legal para la tenencia o la portación”.
En tanto, el funcionario del MPA hizo referencia al allanamiento llevado a cabo en la vivienda del imputado de 29 años. “Con conocimiento de su procedencia ilícita, el hombre de iniciales MDC tenía en su poder una motocicleta que había sido sustraída en la ciudad de Santa Fe en julio de 2023”, aseguró.
Finalmente, Odriozola indicó que “el hombre de iniciales GEV también fue imputado por haber agredido físicamente a su pareja, a quien le causó lesiones en el rostro en el marco de un contexto de violencia familiar y de género”.