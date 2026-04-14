Durante la tarde del lunes, cerca de las 19:30, un hombre de 31 años identificado como Rubén Antonio Meriles fue gravemente herido a balazos en Alto Verde, Manzana 10 del Paraje La Boca, en un hecho investigado como Tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, interviniendo la fiscalía a cargo de la doctora Urquiza.
Un hombre fue acribillado a tiros en Alto Verde; quedó internado en grave estado
El grave suceso ocurrió en la manzana 10, a la altura del paraje La Boca. Recibió múltiples disparos y fue trasladado en estado crítico al Hospital Cullen.
De acuerdo a la información recabada, tras el ataque la víctima fue trasladada de urgencia en un móvil policial al Hospital José María Cullen, donde ingresó en estado crítico, con múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Múltiples heridas
Al ingreso, los médicos constataron cuatro heridas de arma de fuego: una en el abdomen, otra en el miembro inferior derecho con fractura de platillo tibial, una en el miembro inferior izquierdo y una más en la región púbica..
En paralelo, el equipo criminalístico de la PDI se dirigió a la escena del hecho, arribando a la zona señalada, donde llevó adelante un amplio relevamiento tanto en la vía pública como en dos viviendas vinculadas al episodio.
Peritajes en el lugar
Durante las tareas periciales, se secuestraron vainas servidas calibre .22 y un cartucho intacto del mismo calibre, elementos que serán sometidos a análisis para avanzar en la investigación. Asimismo, en el interior de una de las viviendas donde fue hallada la víctima, se observaron rastros de sangre, las cuales también serán peritadas.
La escena quedó bajo resguardo del personal policial, mientras que la investigación continúa con el objetivo de esclarecer la mecánica del ataque e identificar a los autores. Por el momento no se informaron detenciones.
Parte médico
Por su parte el doctor Bruno Moroni, director del hospital Cullen, dio a conocer el parte médico del herido.
En su informe dice: "paciente que ingresó por herida de arma de fuego a nivel abdominal y de miembros inferiores con fracturas a nivel de miembros inferiores. Cursando primer día postoperatorio con resección intestinal y lesión a nivel colónica. Un paciente que se encuentra en unidad de terapia intensiva, lúcido, hemodinámicamente estable con pronóstico reservado", cerró.